【ＦＯＣＵＳ】雅下工程背書ＡＩ，世紀基建牽動中印新局

【ＦＯＣＵＳ】ＡＩ時代最重要的是甚麼？相比晶片，更終極恐是電。當中國去年人均能源

消費量「超英趕歐」，官方預計全國數據中心用電量到２０３０年將達４０００億千瓦時（相當

於三峽電站去年發電量的４﹒８倍），不難明白「世紀工程」雅魯藏布江下游水電工程（雅下工

程）的戰略意義。



＊基建股爆炒，大動作早有端倪＊



國務院總理李强上周六（１９日）於西藏林芝，宣布總投資１﹒２萬億人幣的雅下工程正式

開工

，觸發水泥、鋼鐵、爆破、挖掘、電機等概念股狂歡炒作。例如華新水泥（０６６５５）周一曾

飆升一倍創歷史新高，惟澄清「能否取得相關業務存在不確定性」後，連續兩日回吐２３％。



在本周水電基建股大爆發前，中國圍繞雅魯藏布江有大動作，實際早有端倪。２０２１年３

月發布的十四五規劃首次提出，「實施雅魯藏布江下游水電開發」；２０２２年７月，政治局常

委韓正在林芝調研時強調，要科學論證，紮實做好項目前期工作；２０２３年９月，華為發布全

新Ｍａｔｅ６０，更以「奔?不息的力量」為主題致敬雅魯藏布江；今年１月，中國駐印度臨時

代辦在印度媒體發表文章，明言「水霸權」絕不會成為中國的選項。



＊數據中心用電飆，需多能互補＊



由此可見，雅下工程的最大意義，遠非西方炒作的所謂「攔截江流，鉗制印度」，亦不是鼓

勵舊產能。據大摩測算，工程料拉動水泥、鋼鐵需求分別２０００萬－３０００萬噸、３００萬

－４００萬噸，以２０年施工期計，年均新增不過２００萬噸水泥、２０萬噸鋼鐵需求，可謂九

牛一毛。



那麼，中國不惜在南迦巴瓦峰下截彎取直、隧洞引水，利用雅江「大拐彎」逾２千米的天然

落差，建設５座梯級電站，意欲何為？簡而言之，能源安全和雙碳目標。



盡管中國去年總發電量超過美國、歐盟、印度的總和，但能源消費量亦超過美國、歐盟、日

本的總和，人均消費量繼超越英國後，去年更近看齊歐盟。盡管製造業能耗佔比有所下降，但居

民用電、數據中心用電節節上升，中國亟需此世紀工程，進一步減少對化石能源依賴，形成多能

互補的清潔能源格局。



＊中印基建競賽，惟擁共同利益＊



若非要論及地緣，值得留意的是，中央企業近年密密援藏，一方面推進當地清潔能源、綠色

工業、邊貿物流、高新數字等九大產業發展；另一方面高質建設鐵路、公路、機場、隧道等基建

項目，繼去年拉薩－日喀則高等級公路全線通車後，川藏鐵路新線（雅安－林芝）亦預計明年完

工。



有何意義？看看跟中國擁有２０００公里邊境線的印度，繼２０２３年建成Ｓｉｙｏｍ橋後

，去年再開通Ｓｅｌａ隧道，兩項工程均位於中印邊界實控線附近的藏南地區（印度稱阿魯納恰

爾邦），距離雅江「大拐彎」亦不過數十公里。



盡管如此，中印繼去年金磚峰會破冰，並實現各自邊境撤兵，又同意推動跨境河流合作後，

新德里時隔５年宣布今日起恢復中國旅遊簽證看，長治久安之道仍在共同利益。當雅下工程建設

帶動邊境繁榮、經濟起飛，乃至未來「電力絲綢之路」，電力、算力、國力的新局遐想無限。

