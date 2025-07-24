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AH股新聞

24/07/2025 17:47

《中歐關係》中歐承諾加雙邊合作，推動各自綠色低碳轉型進程

　　《經濟通通訊社２４日專訊》中國和歐盟領導人發布關於應對氣候變化的聯合聲明，表示將
加強在能源轉型、氣候適應、甲烷排放管控、碳市場、綠色低碳技術等領域雙邊合作，協力推動
各自綠色低碳轉型進程。
　
　　聯合聲明又稱，綠色是中歐合作鮮明底色，雙方在綠色轉型領域有堅實的合作基礎和廣闊的
合作空間。中歐將在《聯合國氣候變化框架公約》第三十次締約方大會（ＣＯＰ３０）前提交
２０３５年國家自主貢獻（ＮＤＣｓ），雙方國家自主貢獻將覆蓋全經濟範圍，包括所有溫室氣
體。
　
　　聯合聲明並提到，將加快全球可再生能源部署，促進優質綠色技術和產品的流動，使包括發
展中國家在內的各國都能「用得上、用得起、用得好」。
　
　　《路透》指，中歐雙方此前已承諾將提出新的減排目標，以應對聯合國ＣＯＰ３０氣候峰會
。然而，兩方都未能在聯合國要求的２月截止日期前提交新承諾。聯合國ＣＯＰ３０氣候峰會將
於２０２５年１１月１０日至２１日在巴西北部帕拉州首府貝倫市舉辦。
　
　　作為兩個主要經濟體，中歐在全球變暖問題上的聯合立場與美國總統特朗普政府的態度形成
鮮明對比－－後者已將美國這一世界最大經濟體撤出全球氣候變化談判，並削弱了美國的二氧化
碳減排政策。（ｓｌ）

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