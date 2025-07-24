《中國要聞》國資委：帶頭抵制「內捲式」競爭，加強重組整合

《經濟通通訊社２４日專訊》國務院國資委７月２３日至２４日在北京舉辦地方國資委負責

人研討班，總結上半年工作，交流做法經驗，研究部署下一階段重點任務。國務院國資委黨委書

記、主任張玉卓出席研討班並講話。會議要求，要緊緊圍繞「三個集中」（註：推動國有資本向

關係國家安全、國民經濟命脈的重要行業集中，向國計民生公共服務領域集中，向前瞻性戰略性

新興產業集中），優化國有資產增量投向，調整存量結構，帶頭抵制「內捲式」競爭，加強重組

整合，推動國有資本優化配置，形成新的國有資本布局結構。



張玉卓要求，要科學把握國資國企在新征程上的功能定位，因地制宜大力發展新質生產力，

加快開啟增長的「第二曲線」，堅定不移做強做優做大國有資本和國有企業，不斷增強核心功能

、提升核心競爭力，更好發揮國有經濟戰略支撐作用。



＊上半年地方監管企業實現增加值３﹒７萬億＊



會議提到，今年以來，各地國資委和國有企業各項工作取得明顯成效，其中，上半年地方監

管企業實現增加值３﹒７萬億元人民幣，完成固定資產投資２﹒７萬億元人民幣，為維護宏觀經

濟穩定作出重要貢獻；加強科技創新，加大研發經費投入和協同創新力度，更好服務支撐了科技

強國建設。



＊著力打造創新領先、充滿活力的現代新國企＊



會議強調，要以編制和實施「十五五」規劃為契機，指導推動地方國有企業以培育壯大新質

生產力重塑未來核心競爭力。要增強科技創新第一動力，突出抓好關鍵核心技術攻關、科技成果

轉化運用、科技創新能力提升。要加快建設現代化產業體系，做好傳統產業轉型升級、戰略性新

興產業布局、產業投融資體系建設大文章，大力培育更多引領產業升級的新興支柱產業。要加強

對發展新質生產力的統籌推動，著力探索出資人推動科技創新、產業創新的有效方式，營造鼓勵

創新、寬容失敗、允許試錯的良好氛圍。



會議並要求，要高質量完成國有企業改革深化提升行動，高起點謀劃下一步改革舉措，著力

打造創新領先、功能突出、治理高效、充滿活力的現代新國企。（ｓｌ）



