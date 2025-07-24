【人行操作】人行預告明日續做４０００億ＭＬＦ，增量１０００億

《經濟通通訊社２４日專訊》人民銀行公告，為保持銀行體系流動性充裕，２０２５年７月

２５日（明日），人行將以固定數量、利率招標、多重價位中標方式開展４０００億元（人民幣

．下同）ＭＬＦ（中期借貸便利）操作，期限為１年期。



７月１５日、２５日分別有１０００億元、２０００億元ＭＬＦ到期，即人行本月增量

１０００億元續做ＭＬＦ。（ｓｌ）



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