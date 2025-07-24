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AH股新聞

24/07/2025 08:15

東方電氣（１０７２）Ａ股昨再漲停換手率逾１０％，籲留意風險

　　《經濟通通訊社２４日專訊》東方電氣（０１０７２）（滬：６００８７５）公布，昨日其
Ａ股股票再次漲停，換手率為１０﹒５１％，顯著高於日常換手率。鑒於股票價格短期漲幅較大
，投資者注意二級市場交易風險，審慎決策，理性投資。
　
　　該集團指，日常經營及行業政策未發生重大變化，目前生產經營活動一切正常，內部經營管
理有序推進，行業政策不存在重大調整。（ｗｈ）

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