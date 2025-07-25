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AH股新聞

25/07/2025 11:11

【政策解讀】執行２７年《價格法》修訂，規範不正當價格整治內捲

　　《經濟通通訊社２５日專訊》由國家發改委、市場監管總局研究起草的《中華人民共和國價
格法修正草案（徵求意見稿）》對外公開徵求意見，公開徵求意見時間為２０２５年７月２４日
至８月２３日。
　
　　此次修法是《價格法》實施２７年來的首次修正，最為外界關注的就是「不正當價格行為」
相關條款的修訂，尤其是有關「低價傾銷」的規定。修正草案將低價傾銷行為適用範圍從「商品
」擴展到「商品和服務」；規範對象除了「經營者」本身之外，還新增了「強制其他經營者按其
定價規則低價傾銷」的行為；刪除了低價傾銷行為造成的後果規定。
　
　　中國社會科學院大學法學院副教授韓偉表示，現行《價格法》對制止低價傾銷行為的規定，
其構成要件較為複雜，適用範圍僅限於商品，適用情形僅限於經營者自行銷售，難以完全適應形
勢變化和執法實踐需要。修正草案完善了《價格法》中低價傾銷條款，有利於從法治層面規範市
場價格秩序，助力遏制「內捲式」競爭。
　
　　韓偉進一步指出，草案優化了低價傾銷行為的構成要件。一看手段，即看其定價是否低於成
本，捨本銷售；二看目的，即看其是否為了排擠競爭對手或者獨佔市場，即經營者企圖通過低於
成本的價格爭取顧客，佔領市場，或者擴大市場份額，從而達到削弱甚至驅逐競爭對手的目的。
上述修改為加強監管執法提供有力法律支撐。（ｅｗ）

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