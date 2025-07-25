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AH股新聞

25/07/2025 09:18

《駐京專電》人行、農業部：支持農業科技領軍企業市場化兼併重組

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２５日北京專電》中國人民銀行、農業農村部聯合印發《關
於加強金融服務農村改革　推進鄉村全面振興的意見》，加大鄉村振興重點領域的金融資源投入
，健全金融服務農村改革體制機制。擴大併購貸款規模，支持農業科技領軍企業市場化兼併重組
；加強種業振興金融服務，聚焦南繁矽谷等重大科研平台和核心種源技術攻關等項目，加大長周
期、低成本的研發貸款投入。
　
＊加大對糧食主產區、產糧大縣信貸資源傾斜＊
　
　　意見提出，增強糧食安全金融保障，加大對糧食主產區、產糧大縣信貸資源傾斜，深化高標
準農田和農田水利建設金融服務，加強農業新質生產力發展金融供給。同時，深化鄉村富民產業
金融服務，拓寬抵押擔保方式，創新鄉村「土特產」融資模式和專屬金融產品，推廣「一鏈一策
」金融服務模式，豐富債券、理財等金融產品供給，支持拓寬農民增收渠道。
　
＊提供債券融資、股權投資等綜合性融資服務＊
　
　　根據意見安排，兩部門將提升鄉村建設金融服務水平，通過投貸聯動、組建銀團、項目打捆
打包等方式，提供多元化融資方案，支持基礎設施和公共服務向鄉村延伸覆蓋。因地制宜提供債
券融資、股權投資、基金信托、融資租賃等綜合性融資服務，支持縣域城鄉融合發展和新型城鎮
化建設。
　
　　意見強調，要健全金融服務農村改革體制機制，鼓勵各地探索建立農業設施和畜禽活體的確
權頒証、抵押登記等管理制度，擴大抵押融資覆蓋面，推動盤活農村資源資產。強化風險補償、
貸款貼息、激勵獎補等方式運用，推動政府性融資擔保機構發揮增信功能，支持各類農業經營主
體融資。

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