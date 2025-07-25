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25/07/2025 09:18

《駐京專電》發改委：今年７３５０億中央預算內投資下達完畢

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２５日北京專電》國家發改委表示，截至目前，２０２５年
７３５０億元人民幣中央預算內投資已基本下達完畢，重點支持現代化產業體系、現代化基礎設
施體系、新型城鎮化和鄉村全面振興、區域協調發展和對外開放、綠色發展、社會民生、國家安
全體系和能力現代化、災後應急恢復等領域項目建設。
　
　　下一步，發改委將加強統籌協調和要素保障，督促有關方面加快投資計劃執行和項目建設進
度，推動形成更多實物工作量；同時，建立健全項目全生命周期管理機制，強化定期調度和事中
事後監管，確保資金用到實處、更好發揮綜合效益。
　
　　發改委重點做好以下工作。一是優化投向領域。加大對社會民生等重點領域的支持力度，集
中力量支持需持續投入、市場不能有效發揮作用、補短板調結構惠民生的公共領域項目。
　
　　二是提高支持比例。進一步提高對地方的投資支持比例、減輕地方出資負擔，努力做到「十
四五」規劃確定的重點任務和重點工程幹一件、成一件。
　
　　三是抓好項目建設。加快執行進度，推動形成更多實物工作量。強化項目全流程監管，壓緊
壓實監管責任。同時，扎實推進部分專項的「軟建設」工作，完善投入機制，提高投入效率。

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