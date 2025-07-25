中國交通建設：上半年集團新簽合同額按年增長３﹒１４％

《經濟通通訊社２５日專訊》中國交通建設（０１８００）（滬：６０１８００）公布，上

半年集團新簽合同額為９９１０﹒５４億元（人民幣．下同），按年增長３﹒１４％，完成年度

目標的４９％，符合序時計劃進度。



各業務按照業務類型統計，基建建設業務、基建設計業務、疏浚業務和其他業務分別為

８９７６﹒９８億元、２４３﹒６４億元、６３０﹒７７億元和５９﹒１５億元。（ｂｎ）

