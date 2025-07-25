  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Watch Tren...
etnet專輯
AH股新聞

25/07/2025 08:16

《神州頭條》財經報章頭版摘要：價格法修正，治理「內捲式」競爭

　　《經濟通通訊２５日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：
　
《中國證券報》
　
習近平會見歐洲理事會主席科斯塔、歐盟委員會主席馮德萊恩
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
國家主席習近平在北京人民大會堂會見來華舉行第二十五次中國－歐盟領導人會晤的歐洲理事會
主席科斯塔和歐盟委員會主席馮德萊恩。習近平指出，今年是中歐建交５０周年和聯合國成立
８０周年，中歐關係又站在一個關鍵歷史節點。中歐都是主張多邊主義、倡導開放合作的建設性
力量，國際形勢愈是嚴峻復雜，中歐就愈要加強溝通、增進互信、深化合作。面對加速演進的世
界百年變局和變亂交織的國際形勢，中歐領導人應再次展現遠見和擔當，作出符合人民期待、經
得起歷史檢驗的戰略抉擇，牢牢把握中歐關係發展的正確方向，努力開辟中歐關係更加光明的下
一個５０年，為世界提供更多穩定性和確定性。
　
價格法修正草案公開徵求意見，完善低價傾銷認定標準，治理「內捲式」競爭
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
國家發展改革委、市場監管總局研究起草了價格法修正草案（徵求意見稿），現向社會公開徵求
意見。修正草案提出，完善低價傾銷的認定標準，規范市場價格秩序，治理「內捲式」競爭。
　
兩部門：加大鄉村振興，重點領域金融資源投入
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
中國人民銀行、農業農村部近日聯合印發《關於加強金融服務農村改革，推進鄉村全面振興的意
見》，推動金融系統增強改革思維、用好改革辦法，完善農村金融服務體系、提升金融資源配置
效能，推進鄉村全面振興。
　
　
《上海證券報》
　
價格法修正草案公開徵求意見，多條與「反內捲」相關內容進入法律層面
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
國家發展改革委、市場監管總局研究起草的《中華人民共和國價格法修正草案（徵求意見稿）》
７月２４日向社會公開徵求意見。修正草案共１０條，主要涉及完善政府定價相關內容、進一步
明確不正當價格行為認定標準、健全價格違法行為法律責任等三方面內容。受訪專家分析，修正
草案增設了多條與「反內捲」相關的款項內容，在法律層面明確了「內捲式」不正當價格行為類
型，明晰了平台經濟、數字經濟領域的新型不正當價格行為的認定標準。
　
兩部門發文加強金融服務農村改革，多舉措支持拓寬農民增收渠道
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
中國人民銀行、農業農村部日前印發《關於加強金融服務農村改革推進鄉村全面振興的意見》提
出，要加大鄉村振興重點領域的金融資源投入。增強糧食安全金融保障，加大對糧食主產區、產
糧大縣信貸資源傾斜，深化高標準農田和農田水利建設金融服務，加強農業新質生產力發展金融
供給。
　
國資委部署地方國企帶頭抵制「內捲式」競爭，加強重組整合
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
７月２３日至２４日，國務院國資委在京舉辦地方國資委負責人研討班，總結上半年工作，交流
做法經驗，研究部署下一階段重點任務。上海證券報記者注意到，國務院國資委在本次研討班上
提出，地方國有企業要帶頭抵制「內捲式」競爭。這也是國務院國資委月內第二次對「反內捲」
進行部署。一周前，國務院國資委對中央企業提出，要持續推進重點產業提質升級，超越內捲競
爭維護產業價值，突出互利共贏涵養產業生態，推動產業體系不斷向高附加值、高技術含量的方
向躍遷。
　
　
《證券時報》
　
習近平會見歐洲理事會主席科斯塔、歐盟委員會主席馮德萊恩
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
７月２４日上午，國家主席習近平在北京人民大會堂會見來華舉行第二十五次中國－歐盟領導人
會晤的歐洲理事會主席科斯塔和歐盟委員會主席馮德萊恩。
　
明確不正當價格行為認定標準，治理「內捲式」競爭
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
為貫徹落實黨中央、國務院決策部署，國家發展改革委、市場監管總局研究起草了《中華人民共
和國價格法修正草案（徵求意見稿）》，於２４日向社會公開徵求意見。修正草案共１０條，主
要涉及完善政府定價相關內容、進一步明確不正當價格行為認定標準、健全價格違法行為法律責
任等三方面內容。在完善政府定價方面，結合政府價格管理方式變化，明確政府指導價不局限於
基准價及其浮動幅度的形式；結合政府定價從定水平向定機制轉變的實際，明確定價機關可通過
制定定價機制，確定政府定價的水平。
　
光明科學城：解碼三創融合的科創「成長方程式」
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
清晨，漫步於深圳光明科學城的核心區，一條以「創投」為名的道路躍入眼簾。以創投路向周圍
輻射的半小時車程內，處處是磅礡的科技圖景：合成生物研究、腦解析與腦模擬等大科學裝置巍
峨聳立；深圳醫學科學院、深圳理工大學等頂尖科研院所集群閃耀；更有眾多創業企業點綴其間
－－它們如破土的春芽，在這片土壤中蓄勢生長。（ｅｗ）

夏日勁減 低至買1送1 | 樂本健推出多款精選產品，優惠低至「買一送一」，全面照顧你的健康所需。(優惠期至17/7/2025)► 了解詳情

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet Bonus】賞你利嘉敏親筆簽名新書《逆齡生活日常》(價值HK$168)

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

美國退出UNESCO的前因與後果

24/07/2025 10:01

大國博弈

開市Go | 中美經貿會談周日登場，美歐近握手，商湯引入投資...

24/07/2025 08:49

關稅戰

美元「溫水煮蛙」式下跌？

23/07/2025 11:36

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處