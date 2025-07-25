《神州頭條》財經報章頭版摘要：價格法修正，治理「內捲式」競爭

《經濟通通訊２５日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



習近平會見歐洲理事會主席科斯塔、歐盟委員會主席馮德萊恩

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

國家主席習近平在北京人民大會堂會見來華舉行第二十五次中國－歐盟領導人會晤的歐洲理事會

主席科斯塔和歐盟委員會主席馮德萊恩。習近平指出，今年是中歐建交５０周年和聯合國成立

８０周年，中歐關係又站在一個關鍵歷史節點。中歐都是主張多邊主義、倡導開放合作的建設性

力量，國際形勢愈是嚴峻復雜，中歐就愈要加強溝通、增進互信、深化合作。面對加速演進的世

界百年變局和變亂交織的國際形勢，中歐領導人應再次展現遠見和擔當，作出符合人民期待、經

得起歷史檢驗的戰略抉擇，牢牢把握中歐關係發展的正確方向，努力開辟中歐關係更加光明的下

一個５０年，為世界提供更多穩定性和確定性。



價格法修正草案公開徵求意見，完善低價傾銷認定標準，治理「內捲式」競爭

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

國家發展改革委、市場監管總局研究起草了價格法修正草案（徵求意見稿），現向社會公開徵求

意見。修正草案提出，完善低價傾銷的認定標準，規范市場價格秩序，治理「內捲式」競爭。



兩部門：加大鄉村振興，重點領域金融資源投入

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

中國人民銀行、農業農村部近日聯合印發《關於加強金融服務農村改革，推進鄉村全面振興的意

見》，推動金融系統增強改革思維、用好改革辦法，完善農村金融服務體系、提升金融資源配置

效能，推進鄉村全面振興。





《上海證券報》



價格法修正草案公開徵求意見，多條與「反內捲」相關內容進入法律層面

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

國家發展改革委、市場監管總局研究起草的《中華人民共和國價格法修正草案（徵求意見稿）》

７月２４日向社會公開徵求意見。修正草案共１０條，主要涉及完善政府定價相關內容、進一步

明確不正當價格行為認定標準、健全價格違法行為法律責任等三方面內容。受訪專家分析，修正

草案增設了多條與「反內捲」相關的款項內容，在法律層面明確了「內捲式」不正當價格行為類

型，明晰了平台經濟、數字經濟領域的新型不正當價格行為的認定標準。



兩部門發文加強金融服務農村改革，多舉措支持拓寬農民增收渠道

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

中國人民銀行、農業農村部日前印發《關於加強金融服務農村改革推進鄉村全面振興的意見》提

出，要加大鄉村振興重點領域的金融資源投入。增強糧食安全金融保障，加大對糧食主產區、產

糧大縣信貸資源傾斜，深化高標準農田和農田水利建設金融服務，加強農業新質生產力發展金融

供給。



國資委部署地方國企帶頭抵制「內捲式」競爭，加強重組整合

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

７月２３日至２４日，國務院國資委在京舉辦地方國資委負責人研討班，總結上半年工作，交流

做法經驗，研究部署下一階段重點任務。上海證券報記者注意到，國務院國資委在本次研討班上

提出，地方國有企業要帶頭抵制「內捲式」競爭。這也是國務院國資委月內第二次對「反內捲」

進行部署。一周前，國務院國資委對中央企業提出，要持續推進重點產業提質升級，超越內捲競

爭維護產業價值，突出互利共贏涵養產業生態，推動產業體系不斷向高附加值、高技術含量的方

向躍遷。





《證券時報》



習近平會見歐洲理事會主席科斯塔、歐盟委員會主席馮德萊恩

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

７月２４日上午，國家主席習近平在北京人民大會堂會見來華舉行第二十五次中國－歐盟領導人

會晤的歐洲理事會主席科斯塔和歐盟委員會主席馮德萊恩。



明確不正當價格行為認定標準，治理「內捲式」競爭

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

為貫徹落實黨中央、國務院決策部署，國家發展改革委、市場監管總局研究起草了《中華人民共

和國價格法修正草案（徵求意見稿）》，於２４日向社會公開徵求意見。修正草案共１０條，主

要涉及完善政府定價相關內容、進一步明確不正當價格行為認定標準、健全價格違法行為法律責

任等三方面內容。在完善政府定價方面，結合政府價格管理方式變化，明確政府指導價不局限於

基准價及其浮動幅度的形式；結合政府定價從定水平向定機制轉變的實際，明確定價機關可通過

制定定價機制，確定政府定價的水平。



光明科學城：解碼三創融合的科創「成長方程式」

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

清晨，漫步於深圳光明科學城的核心區，一條以「創投」為名的道路躍入眼簾。以創投路向周圍

輻射的半小時車程內，處處是磅礡的科技圖景：合成生物研究、腦解析與腦模擬等大科學裝置巍

峨聳立；深圳醫學科學院、深圳理工大學等頂尖科研院所集群閃耀；更有眾多創業企業點綴其間

－－它們如破土的春芽，在這片土壤中蓄勢生長。（ｅｗ）

