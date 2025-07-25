《神州經脈》上半年財收跌支出增，國債發行創新高，滬指連升五周

《神州經脈》滬綜指今日（２５日）高位回調，收跌０﹒３３％，報３５９３﹒６６點，深

成指跌０﹒２２％，創業板指收低０﹒２３％。滬深兩市全天成交額１﹒７９萬億元（人民幣．

下同），較上個交易日縮量５７４億元或３％。分析人士稱，市場到了高位後要向下回調釋放一

下壓力，但短期調整後大概率重回升勢，投資者關注月底政治局會議的政策定調。



回顧本周，中美關係緩和提振了市場情緒，中美貿易談判下周在斯德哥爾摩舉行，美方已暗

示將大幅延長關稅休戰期；國內方面，雅魯藏布江下遊水電工程正式開工，這項總投資超萬億元

的超級工程，預計帶動中國經濟增長；同時，海南自貿港全島封關定於１２月正式啟動，將成為

中國對外開放的新高地。多重利好刺激下，滬綜指突破逾三年高位，企上３６００點，全周漲

１﹒６７％，連升五周共６﹒７６％。



人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報７﹒１６７９，較上個交易日４時３０分收盤

價跌１３２點子，止三連升，全日在７﹒１５８２至７﹒１６９３之間波動。今日人民幣兌一美

元中間價報７﹒１４１９，較上個交易日跌３４點子，止三連升，較市場預期偏強近２００點。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 財政部國庫支付中心副主任唐龍生今日在財政部記者會上介紹，上半年全國一般公共預算

收入１１５５６６億元，同比下降０﹒３％。其中，全國稅收收入９２９１５億元，下降

１﹒２％；非稅收入２２６５１億元，增長３﹒７％。全國一般公共預算支出１４１２７１億元

，同比增長３﹒４％。其中，社會保障和就業支出同比增長９﹒２％；科學技術支出同比增長

９﹒１％；教育支出同比增長５﹒９％；衛生健康支出同比增長４﹒３％。



２﹒ 唐龍生在財政部記者會上表示，上半年國債發行規模創歷史同期新高，共發行國債

７﹒８８萬億元，同比增長３５﹒２８％，平均發行利率１﹒５２％，同比下降４３個基點。財

政部預算司一級巡視員、政府債務研究和評估中心主任李大偉表示，２０２５年的２萬億元置換

債券截至６月末已發行１﹒８萬億元，佔全年額度的９０％，已使用１﹒４４萬億元。另外，財

政部經濟建設司副司長吳蓋表示，今年１月和４月，財政部分兩批累計預撥超長期特別國債資金

１６２０億元，近期已下達第三批超長期特別國債資金６７０億元，剩餘資金將在１０月份下達

。



３﹒ 世界人工智能大會本周六（２６日）至下周一（２８日）在上海舉行，國務院總理李強將

出席開幕式並致辭。本次大會展覽面積首次突破７萬平方米，吸引８００多家企業參展；

３０００多項前沿展品將集中亮相，涵蓋４０多款大模型、５０多款ＡＩ終端產品、６０多款智

能機器人以及１００多款「全球首發」、「中國首秀」新品，規模創歷屆之最。另有傳上海將在

２０２５世界人工智能大會期間發放智能網聯汽車示範運營牌照，《證券時報》引述某

Ｒｏｂｏｔａｘｉ相關負責人回應稱，「從目前掌握的信息看，概率很大」。



４﹒ 據《路透》報道，美國商務部長盧特尼克當地時間７月２４日表示，如果中國不批准出售

短視頻應用程序ＴｉｋＴｏｋ的交易，ＴｉｋＴｏｋ將不得不停止在美國運營。ＴｉｋＴｏｋ在

美國約有１﹒７億用戶。他還表示，美國必須控制支撐社交媒體平台運行的算法。對此，中國外

交部發言人郭嘉昆今日在例行記者會上回應表示，中方已多次就涉ＴｉｋＴｏｋ問題闡明原則立

場。



５﹒ 英國《金融時報》報道，美國收緊出口管制後的３個月內，價值至少１０億美元的英偉達

先進人工智能芯片仍流入中國，凸顯美國限制措施存局限。資料顯示，美國禁止銷往中國的

Ｂ２００芯片，在半導體黑市中成為最搶手、最容易買到的產品。一位經銷商形容如「海鮮市場

」，不缺貨源。



６﹒ 隨著市場利率持續走低，人身險產品預定利率也將迎來再度調降。保險業協會今日公布當

前普通型人身保險產品預定利率研究值為１﹒９９％，中國人壽、平安人壽、太保壽險、工銀安

盛人壽隨即公告，傳統型人身險產品的預定利率將從２﹒５％下調至２﹒０％，投資型產品中，

分紅險的保證利率上限將從２％調整為１﹒７５％，萬能險從１﹒５％調整至１﹒０％。上述保

險公司將於今年年８月３１日２４時起不再接受超過上述預定利率最高值的保險產品投保申請。



７﹒ 國新辦今日就第十五屆全國運動會籌辦情況舉行新聞發布會。第十五屆全國運動會將於

２０２５年１１月９日至２１日在廣東、香港、澳門舉行。競體比賽項目設３４個大項４１９個

小項，預計１﹒５萬餘名運動員參加決賽；群眾賽事活動設２３個大項１６６個小項，預計約

１﹒１萬名運動員參加決賽。香港將承辦８個競賽項目，包括男子２２歲以下組籃球、場地自行

車、擊劍、高爾夫球、男子手球、七人制橄欖球、鐵人三項和沙灘排球；以及一個群眾賽事活動

保齡球。



８﹒ 廣東佛山基孔肯雅熱個案截至２３日增至３６４５宗，其中順德區佔３３１７宗。廣東省

委常委會今日上午召開會議，強調要全省「一盤棋」全力以赴防輸入、防擴散、防外溢、控增量

、清存量，爭取在最短時間內撲滅疫情，切實守護好人民群眾健康安全。佛山要堅決扛起主體責

任，強化指揮調度督導，鞏固並持續拓展順德的防控效果，進一步加大對禪城、南海的防控力度

，動態調整對其他區域的防控策略，全力把疫情控制住。（ｓｌ）

