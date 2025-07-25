《鍾之日記》恒指止步五連升，長和中芯逆市漲

《鍾之日記》７月２５日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



美企業績表現參差，隔夜美股三大指數個別發展，中概股回吐近１﹒５％，港股連升多日後

，今早低開過百點，隨後Ａ股走勢向下，恒指跌幅進一步擴大，全日收報２５３８８，跌２７８

點或１﹒１％，止步五連升，今日主板成交近２８１８億元。總結全周，隨著美國與多個主要貿

易對手談判取得進展，燃點投資氣氛，恒指一鼓作氣衝破兩萬五，全周累漲５６２點或

２﹒２７％，是連續第三個星期上升。



＊多重利好刺激，Ａ股連升五周＊



滬綜指今日高位回調，收跌０﹒３３％，報３５９３﹒６６點，深成指跌０﹒２２％，創業

板指收低０﹒２３％。滬深兩市全天成交額１﹒７９萬億元人民幣，較上個交易日縮量３％。分

析人士稱，市場到了高位後要向下回調釋放一下壓力，但短期調整後大概率重回升勢，投資者關

注月底政治局會議的政策定調。



回顧本周，中美關係緩和提振了市場情緒，中美貿易談判下周在斯德哥爾摩舉行，美方已暗

示將大幅延長關稅休戰期；國內方面，雅魯藏布江下遊水電工程正式開工，這項總投資超萬億元

的超級工程，預計帶動中國經濟成長；同時，海南自貿港全島封關定於１２月正式啟動，將成為

中國對外開放的新高地。多重利好刺激下，滬綜指突破逾三年高位，企上３６００點，全周漲

１﹒６７％，連升五周共６﹒７６％。



＊芯片巨頭擬香港上市，刺激中芯升５％＊



近日，全球十大Ｆａｂｌｅｓｓ（無晶圓廠）半導體公司之一、影像感測器技術的先驅豪威

集團（滬：６０３５０１）遞表港交所，擬衝刺ＩＰＯ。這家Ａ股市值超１５００億人民幣的芯

片巨頭即將登錄Ｈ股的消息，刺激半導體板塊上漲，今日中芯（００９８１）飆升５％，華虹

（０１３４７）漲９％，晶門半導體（０２８７８）揚６﹒７％，上海復旦（０１３８５）收高

４﹒７％。



豪威集團作為國產高性能ＣＩＳ領導者之一，最近動作頻頻，先是６月宣布棄用Ａ股市場投

資者所熟知的公司名稱「韋爾股份」，更名為豪威集團；緊接著又宣布進軍香港。回溯豪威的歷

史，最早可追溯到１９９５年，它在硅谷創立，僅兩年時間便推出了全球首顆單芯片彩色ＣＩＳ

，五年內成功登陸納斯達克，成為全球圖像傳感器技術的先鋒。豪威更一度成為蘋果

ｉＰｈｏｎｅ３ＧＳ和ｉＰｈｏｎｅ４的供應商。



經過多年發展，豪威在２０１９年被韋爾股份收購，並於今年重新更名為豪威集成電路（集

團）股份有限公司。目前，豪威集團的影像感測器廣泛應用於小米（０１８１０）、華為等手機

品牌的旗艦產品中。



根據招股書顯示，２０２４年豪威集團的營收及淨利分別為２５７﹒０７億元人民幣及

３２﹒７９億元人民幣。截至７月２５日，豪威集團Ａ股報收１２６﹒６８元人民幣，市值達

１５４２億元人民幣。



＊賣港口獨家磋商期將結束，長和逆市漲＊



長和（００００１）自３月宣布擬出售巴拿馬港口在內的碼頭資產後，一直處於輿論風口，

最新消息指，長和與美國貝萊德、意大利Ａｐｏｎｔｅ家族航運巨頭ＭＳＣ所組成的財團，

１４５日獨家磋商期即將於結束，《路透》引述３名匿名消息人士指，長和港口交易談判不會因

獨家磋商期結束而破裂，各方可延長獨家磋商期期限。長和今日逆市收漲２﹒２％，報

５３﹒４５元，盤中觸５３﹒８元的５２周新高。



長和與財團之間的獨家談判期限或於７月２７日到期，隨著日子漸近，本月中起，多次傳出

國企中遠海運集團有意加入收購財團，並要求在財團中扮演重要角色，擁有否決權或同等權力，

以確保中國批准今次交易。早前更傳出一旦中遠海運無法加入，中國將不會監管批准交易進行。

不過，各方未有證實相關消息。



３月４日，長和宣布擬按照出售資產的１００％企業價值２２７﹒６５億美元，商議出售全

球４３個港口資產權益，但不包括中國內地和香港碼頭資產。長和預計將獲得１９０億美元現金

所得款項，並期望可於４月２日達成最終協議。不過，交易在美國總統特朗普多次揚言「收回」

巴拿馬運河的背景中公布，中國官媒先是發文批評交易，其後國家市場監管總局表明，長和港口

交易各方不得採取任何方式規避審查，長和未能如預期４月公布最終協議。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

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