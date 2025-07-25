《Ａ股焦點》招商蛇口漲２％，競得浦東唐鎮宅地，創樓面價紀錄

《經濟通通訊社２５日專訊》上海迎來今年第六批次土拍餘下３宗宅地出讓。其中，浦東唐

鎮地塊經過６２輪競價到達中止價，進入競高品質建設指標階段。最終，招商蛇口旗下的上海虹

潤置業有限公司與中旅投資聯合體以２７﹒２９７億元（人民幣．下同）競得該地塊，溢價率達

４０％觸頂；成交樓面價５２３６０元╱平方米，刷新唐鎮板塊住宅單價紀錄。



招商蛇口（深：００１９７９）目前漲逾２％。（ｃｔ）

