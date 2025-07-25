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AH股新聞

25/07/2025 08:53

《中歐關係》李強：可打造「升級版」中歐出口管制對話機制

　　《經濟通通訊社２５日專訊》７月２４日下午，中國國務院總理李強在北京與歐洲理事會主
席科斯塔、歐盟委員會主席馮德萊恩共同主持第二十五次中國－歐盟領導人會晤。
　
　　李強表示，中歐有著廣泛共同利益，沒有根本利害衝突。無論國際風雲如何變化，合作都應
當是中歐關係的主基調。中方願同歐方推動經貿合作提質升級，鞏固深化貿易、投資等傳統領域
合作，積極拓展人工智能、數字經濟、綠色發展等新興領域合作，取得更多成果。雙方可以打造
「升級版」中歐出口管制對話機制，保証中歐產供鏈穩定。雙方要堅持通過對話磋商、深化合作
，妥善解決分歧摩擦。希望歐方堅持市場原則，為中國企業赴歐投資提供公平、公正、非歧視的
營商環境。
　
　　李強指出，面對當前變亂交織的國際形勢，中歐作為全球的兩大力量、兩大市場，應當進一
步密切多邊協作，共同維護多邊主義和自由貿易，抵制單邊主義、保護主義，堅定支持聯合國在
全球治理中的核心地位，支持世貿組織改革發展，捍衛國際公平正義和全球經貿秩序，共促世界
和平穩定繁榮。
　
　　科斯塔和馮德萊恩表示，歐中都是世界重要經濟體，雙方合作關乎全球繁榮穩定。歐方致力
於同中國發展深化長期穩定的夥伴關係，願同中方加強對話溝通，增進相互理解，妥處彼此關切
，促進貿易、投資等領域合作，加強歐中出口管制合作，共同維護產供鏈穩定，更好促進各自發
展。歐方願同中方攜手應對氣候變化、保護生物多樣性等全球性挑戰，支持世貿組織在國際經貿
關係中發揮核心作用，共同維護多邊主義。（ｒｙ）

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