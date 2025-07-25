【大國博弈】盧特尼克：ＴｉｋＴｏｋ須擺脫中國控制，美掌握算法

《經濟通通訊社２５日專訊》據《路透》消息，美國商務部長盧特尼克周四（２４日）表示

，ＴｉｋＴｏｋ必須脫離中國的控制，美國應該控制該應用的算法。如果中國不批准出售

ＴｉｋＴｏｋ的交易，這款短視頻應用將不得不在美國下線。



盧特尼克在接受ＣＮＢＣ採訪時表示，「中國可以保留一小部分股份，或者字節跳動可以保

留一小部分股份。但基本上，美國人將控制該應用。美國人將擁有其技術，美國人將控制其算法

。」上個月，美國總統特朗普總統將字節跳動剝離ＴｉｋＴｏｋ美國資產的最後期限延長了９０

天，至９月１７日。



＊ＴｉｋＴｏｋ營收２３０億美元，成全球營收第四大社交應用＊



值得留意的是，英國Ｂｕｓｉｎｅｓｓ ｏｆ Ａｐｐｓ《ＴｉｋＴｏｋ應用報告》顯示，

ＴｉｋＴｏｋ去年營收同比增長４２﹒８％，飆升至２３０億美元。ＴｉｋＴｏｋ由此成為全球

營收規模第四大的社交應用，僅次於Ｆａｃｅｂｏｏｋ、Ｉｎｓｔａｇｒａｍ和ＹｏｕＴｕｂｅ

。



科技媒體Ｔｈｅ Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ報道，盡管字節跳動２０２４年淨利潤增幅以及

利潤率雙雙放緩，但以ＴｉｋＴｏｋ為主的海外業務收入同比增長６３％，佔字節總收入的四分

之一，創下歷史最高比例。（ｒｙ）

