【大國博弈】英媒：中國黑市交易英偉達芯片，如海鮮市場貨源足

《經濟通通訊社２５日專訊》英國《金融時報》報道，中國黑市交易受管制的英偉達芯片風

氣盛，一位經銷商甚至形容如「海鮮市場」，不缺貨源。美國聯邦眾議院美中戰略競爭特別委員

會在社群轉貼報道連結，呼籲絕不能讓北京利用美國芯片增加軍事實力。



報道稱，美國收緊出口管制後的３個月內，價值至少１０億美元的英偉達先進人工智能芯片

仍流入中國，凸顯美國限制措施存局限。資料顯示，美國禁止銷往中國的Ｂ２００芯片，在半導

體黑市中成為最搶手、最容易買到的產品。



有律師稱，在中國，接收和賣出被管制的英偉達芯片是合法的。不過，對中國銷售及運輸這

些芯片已違反美國法規。



＊芯片以預組機櫃形式出售，每台３００萬至３５０萬＊



根據英國《金融時報》取得的文件，一家總部位於安徽的「時代之門」公司，是Ｂ２００的

最大銷售商之一。這些芯片以預先組裝的機櫃形式出售，每個機櫃含８個Ｂ２００芯片以及其他

可直接接入資料中心的零件及軟體。目前每台機櫃的市場價格約３００萬至３５０萬元人民幣，

低於５月中旬首次在中國大量上市時的４００多萬元人民幣。目前價格比美國同類產品的平均售

價高約５０％。



知情人士透露，自５月中旬以來，「時代之門」至少收到了兩批Ｂ２００機櫃，每批數百個

。他們將這些產品直接或間接出售給資料中心供應商及其他公司。據估計，時代之門及其相關公

司已售出價值近４億美元的這類產品。



除了Ｂ２００之外，其他多款受管制的英偉達芯片，例如Ｈ２００、Ｈ１００和５０９０，

也在抖音和小紅書等社交平台上公開宣傳。一些經銷商甚至在社交平台上推銷超微

（Ｓｕｐｅｒｍｉｃｒｏ）Ｂ２００機櫃之類的產品，同時還看到戴爾（Ｄｅｌｌ）和華碩

（ＡＳＵＳ）等公司的產品標誌，但沒有跡象顯示這些公司知情這類宣傳或產品被銷往中國。

（ｒｙ）

