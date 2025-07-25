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AH股新聞

25/07/2025 16:05

《中歐關係》外交部促歐盟放寬高技術產品對華出口限制

　　《經濟通通訊社２５日專訊》中國外交部發言人郭嘉昆今天就剛剛結束的中歐峰會進一步介
紹情況。關於所謂「產能過剩」、產業補貼等中歐分歧議題，郭嘉昆表示，同任何雙邊關係一樣
，中歐之間當然也存在一些分歧。對歐方關切的經貿問題，中方本著友好、尊重、坦誠的態度就
相關問題全面、耐心、深入、細致地表明了立場。中歐經貿關係的本質是優勢互補、互利共贏，
應該也完全能夠在發展中實現動態平衡。中方致力於實現中歐貿易可持續、平衡發展，願進口更
多適銷對路的歐洲優質產品，歐方應放寬高技術產品對華出口限制。
　
＊產能過剩是為保護主義找托詞＊
　
　　他並表示，所謂中國產能過剩的論調，實質上是在經濟全球化背景下，對市場供需關係的片
面認識，是為保護主義措施尋找托詞。以新能源汽車行業為例，國際能源署測算，２０３０年全
球新能源汽車缺口將達２７００萬輛。中國的新能源產能是可以填補世界「綠色缺口」的先進產
能，是貢獻不是「過剩」。
　
　　中方重申，中國的產業補貼政策堅持開放、公平、合規原則，嚴格遵守世貿組織規則。從世
界範圍看，產業補貼政策是各國普遍採用的。歐盟自己也為相關產業發展提供了大量補貼，不應
該在產業補貼問題上奉行「雙重標準」。
　
　　郭嘉昆還稱，中國就歐方以涉俄因素為由制裁中國企業表明嚴正立場，雙方同意通過對話增
進了解互信，妥處有關問題。（ｒｙ）

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