【ＡＩ】李強將出席世界ＡＩ大會，已邀４０國和國際組織代表與會

《經濟通通訊社２５日專訊》世界人工智能大會本周六（２６日）至下周一（２８日）在上

海舉行。中國外交部發言人郭嘉昆昨日（２４日）宣布，國務院總理李強將於７月２６日出席在

上海舉行的２０２５世界人工智能大會暨人工智能全球治理高級別會議開幕式並致辭。



郭嘉昆介紹，本次大會的主題是「智能時代 同球共濟」，中方已邀請來自４０餘個國家和

國際組織的高級別代表出席。中方期待各方圍繞深化創新合作、釋放智能紅利，推動普惠發展、

彌合智能鴻溝，加強協同共治、確保智能向善三項重點議題開展深入研討。



＊規模創歷屆之最，新設「創投孵化」板塊＊



自２０１８年起，世界人工智能大會已連續七年在滬舉辦，成為全球ＡＩ領域的重要交流平

台。據悉，本次世界人工智能大會瞄准ＡＩ基礎設施、科學智能、智能終端、ＡＩ賦能新型工業

化、ＡＩ＋金融等１０大重點板塊，將以「１＋１＋２＋１０＋Ｎ」架構呈現，即１場開幕式及

主論壇，１場人工智能全球治理高級別會議，科學前沿、發展安全２場全體會議，１０多場部委

論壇及Ｎ場生態論壇。



大會設置會議論壇、展覽展示、賽事評獎、應用體驗、創新孵化五大板塊。其中，全新設置

「創投孵化」板塊，組織海內外２００多個初創項目開展路演，百多家投資機構現場對接，提供

需求發布、方案撮合、投資匹配為一體的投融資服務。



展覽面積首次突破７萬平方米，吸引８００多家企業參展，其中市外及國際企業佔比超

５０％。國內數十家ＡＩ龍頭鏈主企業，西門子、施耐德等６０多家頭部外企，３０多家央國企

等將攜生態合作夥伴共同展示；３０００多項前沿展品集中亮相，涵蓋４０多款大模型、５０多

款ＡＩ終端產品、６０多款智能機器人以及１００多款「全球首發」、「中國首秀」新品，規模

創歷屆之最。



此外，大會全新推出青年菁英交流會、思辨會，邀請國際大咖、頂尖企業ＣＥＯ和青年新銳

，圍繞大模型進化、具身智能、量子計算等熱點話題開展思想交鋒。規劃了超１００場專業論壇

，匯聚了１２００餘位全球專家，１２位圖靈獎、諾獎得主，其中包括圖靈獎得主、諾獎得主、

被譽為「ＡＩ教父」的傑弗里．辛頓（Ｇｅｏｆｆｒｅｙ Ｈｉｎｔｏｎ）等。



＊設四大展館，谷歌、阿里、宇樹等國內外巨頭和新秀齊聚＊



據了解，本次大會展區分為核心技術館（Ｈ１）、行業應用館（Ｈ２）、智能終端館

（Ｈ３）和全域鏈接館（Ｈ４）四大區域。核心技術館（Ｈ１）成為全球硬科技競技場，谷歌、

亞馬遜雲科技、思科等海外巨頭，阿里巴巴、華為、螞蟻、商湯、科大訊飛等國內大廠，與ＡＩ

六小龍、北斗七星、科創八傑等科創新秀齊聚。



具體來看，華為將展示業界最大規模的「昇騰３８４超節點真機」；思科公司全球首發「

ＣＸ生成式智能運維平台」；中國電子「源啟」以軟硬一體化設計打造可靠技術底座；百度智能

雲「萬源」以三層架構釋放異構算力等。全館集中呈現「國產化突破」、「開源繁榮」、「基礎

設施升級」與「大模型與算力協同」四大關鍵詞。



行業應用館（Ｈ２）則聚焦產業實效轉化。中國移動、中國聯通、中國電信三大運營商，西

門子、特斯拉等國際企業，理想、吉利等汽車大廠以及各地企業的重點行業ＡＩ方案集體亮相。



智能終端館（Ｈ３）則是機械智能空間，宇樹、智元、國地中心、傅利葉、梅卡曼德、非夕

、智平方等具身智能廠商將攜旗下機器人家族亮相，並進行各類技能的互動和展示；靈伴科技、

ＸＲＥＡＬ等智能眼鏡品牌，以及新智慧遊戲、心影隨形等遊戲公司也在此匯聚。



全域鏈接館（Ｈ４）主要面向初創企業和投資機構，組織採購團組、產業鏈合作方的洽談與

閉門會，還設置了超３０個現場場景發布和超２００份採購需求清單。同時，還有創新路演舞台

展示和開源技術交流等分享。



＊工信部在大會發布《國際人工智能開源合作倡議》＊



值得關注的還有，工業和信息化部科技司副司長杜廣達表示，為進一步推動全球共建開源生

態，中方將推動中國－金磚國家人工智能發展與合作中心，聯合開放原子開源基金會、中國開發

者網絡、開源中國等機構，在大會上發布《國際人工智能開源合作倡議》，號召全球以開源為紐

帶，共商技術創新路線，共促技術成果賦能，共建開放包容社區，共享時代發展紅利。（ｊｑ）

