【ＡＩ】上海擬ＡＩ大會發Ｒｏｂｏｔａｘｉ牌照，知情者：概率大

《經濟通通訊社２５日專訊》近日，有市場消息稱，上海將在２０２５世界人工智能大會期

間發放智能網聯汽車示範運營牌照。對此，據《證券時報》引述某Ｒｏｂｏｔａｘｉ相關負責人

回應稱，「從目前掌握的信息看，概率很大。一旦上海今年發放示範運營牌照，意味著相關服務

方可以在上海部分路段開展無人化收費運營，屆時上海Ｒｏｂｏｔａｘｉ商業化運營將進入新階

段。」（ｊｑ）

