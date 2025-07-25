【大國博弈】外交部回應美威脅停ＴｉｋＴｏｋ運營：多次闡明立場

《經濟通通訊社２５日專訊》據《路透》報道，美國商務部長盧特尼克當地時間７月２４日
表示，如果中國不批准出售短視頻應用程序ＴｉｋＴｏｋ的交易，ＴｉｋＴｏｋ將不得不停止在
美國運營。ＴｉｋＴｏｋ在美國約有１﹒７億用戶。他還表示，美國必須控制支撐社交媒體平台
運行的算法。
對此，中國外交部發言人郭嘉昆今日在例行記者會上回應表示，中方已多次就涉
ＴｉｋＴｏｋ問題闡明原則立場。（ｊｑ）
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25/07/2025 15:51
《經濟通通訊社２５日專訊》據《路透》報道，美國商務部長盧特尼克當地時間７月２４日
表示，如果中國不批准出售短視頻應用程序ＴｉｋＴｏｋ的交易，ＴｉｋＴｏｋ將不得不停止在
美國運營。ＴｉｋＴｏｋ在美國約有１﹒７億用戶。他還表示，美國必須控制支撐社交媒體平台
運行的算法。
對此，中國外交部發言人郭嘉昆今日在例行記者會上回應表示，中方已多次就涉
ＴｉｋＴｏｋ問題闡明原則立場。（ｊｑ）
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