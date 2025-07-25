《中歐關係》外交部：就歐方以涉俄因素為由制裁中企表明嚴正立場

《經濟通通訊社２５日專訊》中國－歐盟領導人會晤昨日（２４日）在北京舉行。對於會晤

的相關進展，中國外交部發言人郭嘉昆今日在例行記者會上介紹，這次會晤達成一些重要共識。

比如雙方都高度重視中歐關係，同意堅持並持續深化夥伴關係，保持戰略溝通，增進理解互信，

努力開辟中歐關係更加光明美好的下一個５０年。



郭嘉昆還表示，同任何雙邊關係一樣，中歐之間當然也存在一些分歧。對歐方關切的經貿問

題，中方本著友好、尊重、坦誠的態度就相關問題全面、耐心、深入、細致地表明了立場。中方

強調，中歐經貿關係的本質是優勢互補、互利共贏，應該也完全能夠在發展中實現動態平衡。



在烏克蘭問題上，中方指出烏克蘭問題不是也不應該成為中歐之間的問題，重申堅持勸和促

談、推動政治解決的一貫明確立場，願同歐方保持溝通。中方還就歐方以涉俄因素為由制裁中國

企業表明嚴正立場。雙方同意通過對話增進了解互信，妥處有關問題。



郭嘉昆強調，總的看，這次會晤是積極、建設性的，有利於增進相互了解和互信，有利於為

未來合作創造更好條件。中方希望歐方同中方相向而行，共創中歐關係更加光明的未來。

（ｊｑ）

