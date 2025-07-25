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25/07/2025 18:06

《神州債市》全球首單上海自貿區離岸債券成功發行，規模５億人幣

　　《經濟通通訊社２５日專訊》上海清算所宣布，該所今日支持中國銀行香港分行成功發行全
球首單上海自貿區離岸債券。該債券發行主體為中國銀行香港分行，發行規模５億元人民幣；中
銀香港作為次級託管機構，引入多家境外投資者參與投資；中銀香港資產管理公司、中國建設銀
行（亞洲）、招商銀行倫敦分行、建銀國際證券、上海浦東發展銀行倫敦分行等境外機構投資者
積極參與發行認購。
　
　　上海清算所表示，首單上海自貿區離岸債券的成功發行，標誌著離岸債券市場產品類型的進
一步豐富，是上海國際金融中心建設的重要成果，也是上海清算所作為全國唯一一家總部設在上
海的中央證券存管機構，堅持國際化、專業化、數字化發展方向，加快推動上海自貿區離岸金融
市場高質量發展、助力上海國際金融中心建設能級提升、多維度拓展人民幣海外資產池的重要里
程碑。
　
　　人民銀行行長潘功勝此前在２０２５陸家嘴論壇上宣布，將在上海實施八項政策舉措，其中
就包括「發展自貿離岸債」，遵循「兩頭在外」的原則和國際通行的規則標準，拓寬「走出去」
企業及「一帶一路」共建國家和地區優質企業的融資渠道。（ｊｑ）

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