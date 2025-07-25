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AH股新聞

25/07/2025 09:10

《中國要聞》市監總局開展充電寶質量整治，強化ＣＣＣ認證監管

　　《經濟通通訊社２５日專訊》據《央視新聞》報道，今年７月至９月，市場監管總局在全國
部署開展充電寶品質安全集中整治。
　　
　　市場監管總局印發《關於開展充電寶品質安全集中整治的通知》，此次部署將全面加強充電
寶產品品質安全監管，切實保障人民群眾生命財產安全和社會公共安全。主要集中整治明確５個
方面的重點舉措。
　
　　　一是強化ＣＣＣ認證監管。加強充電寶強制性產品認證活動監管，對已獲得ＣＣＣ認證的
充電寶產品和企業深入開展「回頭看」，組織開展充電寶ＣＣＣ認證標誌改革試點工作。
　
　　　二是加強品質監督抽查。持續加大網路銷售充電寶產品品質監督抽查力度，擴大抽查覆蓋
面，增加抽查批次。堅持問題導向，重點抽查網紅熱銷、低價促銷的充電寶產品。
　
　　　三是全面加強監管執法。從嚴查處擅自出廠、銷售以及在其他經營活動中使用未經ＣＣＣ
認證的充電寶，生產銷售不符合強制性國家標準，摻雜摻假等違法違規行為，及時曝光重大典型
案例。
　
　　　四是加大召回工作力度。通過消費者投訴、產品事故報告、產品傷害監測、網路輿情監測
等管道，對充電寶企業進行全覆蓋缺陷線索資訊監測、分析與排查。加強缺陷充電寶產品召回，
督促電商平台停止銷售，切實做好召回保障工作。
　
　　　五是壓實平台主體責任。督促電商平台加強網店資質審核和違規行為管理，建立完善問題
充電寶檢查監控制度。加快推動充電寶產品賦碼核驗試點工作，並持續完善ＣＣＣ認證聯網核查
機制。（ｌｋ）

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