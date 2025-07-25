《中國要聞》市監總局開展充電寶質量整治，強化ＣＣＣ認證監管

《經濟通通訊社２５日專訊》據《央視新聞》報道，今年７月至９月，市場監管總局在全國

部署開展充電寶品質安全集中整治。



市場監管總局印發《關於開展充電寶品質安全集中整治的通知》，此次部署將全面加強充電

寶產品品質安全監管，切實保障人民群眾生命財產安全和社會公共安全。主要集中整治明確５個

方面的重點舉措。



一是強化ＣＣＣ認證監管。加強充電寶強制性產品認證活動監管，對已獲得ＣＣＣ認證的

充電寶產品和企業深入開展「回頭看」，組織開展充電寶ＣＣＣ認證標誌改革試點工作。



二是加強品質監督抽查。持續加大網路銷售充電寶產品品質監督抽查力度，擴大抽查覆蓋

面，增加抽查批次。堅持問題導向，重點抽查網紅熱銷、低價促銷的充電寶產品。



三是全面加強監管執法。從嚴查處擅自出廠、銷售以及在其他經營活動中使用未經ＣＣＣ

認證的充電寶，生產銷售不符合強制性國家標準，摻雜摻假等違法違規行為，及時曝光重大典型

案例。



四是加大召回工作力度。通過消費者投訴、產品事故報告、產品傷害監測、網路輿情監測

等管道，對充電寶企業進行全覆蓋缺陷線索資訊監測、分析與排查。加強缺陷充電寶產品召回，

督促電商平台停止銷售，切實做好召回保障工作。



五是壓實平台主體責任。督促電商平台加強網店資質審核和違規行為管理，建立完善問題

充電寶檢查監控制度。加快推動充電寶產品賦碼核驗試點工作，並持續完善ＣＣＣ認證聯網核查

機制。（ｌｋ）

