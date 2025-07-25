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AH股新聞

25/07/2025 10:31

《中國要聞》市監總局：多措並舉整治品質領域「內捲式」競爭

　　《經濟通通訊社２５日專訊》國家市場監管總局表示，當前產品劣質低價已成為「內捲式」
競爭主要表現形式之一，嚴重侵害消費者合法權益，破壞公平競爭市場秩序，影響消費信心和消
費環境。
　
　　今年以來，市監總局堅決整治品質領域「內捲式」競爭，嚴厲打擊生產銷售假冒偽劣產品違
法行為，採取了一系列舉措：在加強市場准入管理方面，助力化解供需矛盾。加強源頭治理，從
供給側發力，嚴格１４類２７種重點工業產品生產許可准入管理，提高市場進入門檻，減少過度
進入，防範低質惡性競爭。
　
　　在加強品質安全監管方面，規範公平競爭秩序。加大網售產品國家監督抽查力度，２０２５
年計劃抽樣批次較２０２４年增加７０％。推動開展１０種網售重點產品品質安全標識核驗試點
工作，督促平台經營者加強產品入駐審核，遏制假冒偽劣行為。開展電動自行車、燃氣用具、建
築保溫材料品質安全專項整治，守好品質安全底線。
　
　　　在加強助企服務方面，組織各地市場監管部門開展品質技術幫扶活動，對電線電纜、鋼筋
、摩托車、儲能電池等企業、產業實施精準幫扶。宣導優質優價，引導企業有序競爭。
　
　　　下一步，市場監管總局將深入推進品質領域「內捲式」競爭整治工作，深化品質安全專項
治理和品質技術幫扶，加大違法典型案例曝光力度，積極營造良好社會氛圍。
　
＊企業以「低質」產品破壞市場公平競爭秩序＊
　
　　市場監管總局曝光了一批品質領域「內捲式」競爭違法行為典型案例，包括生產不符合國家
標準的室外健身器材產品，未經認證、擅自生產並出廠銷售滅火器，生產銷售不符合國家標準的
燃氣灶具，銷售不合格童裝羽絨服，制售偽劣成品油等。
　
　　市場監管總局分析，這些典型案例的共同特點是企業忽視品牌、品質、技術競爭，為獲取短
期市場份額和利潤，降低成本投入，以「低質」產品破壞市場公平競爭秩序。這些忽視品牌捲價
格、犧牲品質捲成本、罔顧規則捲下限的惡性競爭行為，導致產品品質整體下滑，直接影響百姓
消費權益，破壞行業長遠健康發展生態。
　
＊多種因素造成品質領域「內捲式」競爭＊
　
　　市場監管總局表示，當前多種因素造成品質領域「內捲式」競爭：一是供需結構性失衡，部
分行業需求疲軟、產能過剩，現有企業為了生存不得不在有限市場空間內進行競爭；二是部分企
業關注眼前利益，缺乏創新能力和差異化競爭意識，習慣於拼成本、打價格戰，甚至故意制假售
假，無視法律底線；三是部分領域監管體制機制還不完善，給一些企業鋌而走險以可乘之機。
（ｌｋ）

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