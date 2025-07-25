《中國要聞》中國貿促會會長晤百勝中國屈翠容一行，交流推進合作

《經濟通通訊社２５日專訊》７月２４日，中國貿促會會長任鴻斌在京會見百勝中國控股有
限公司首席執行官屈翠容一行，雙方就推進產業鏈供應鏈國際合作、加強餐飲行業科技賦能、助
力中國企業出海等議題進行交流。
百勝中國控股有限公司（０９９８７）在中國市場擁有肯德基、必勝客和塔可鐘三個品牌的
獨家運營和授權經營權，並完全擁有小肥羊和黃記煌連鎖餐廳品牌。（ｌｋ）
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25/07/2025 11:38
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