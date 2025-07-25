小馬智行在京穗深開啟全天候自動駕駛測試

《經濟通通訊社２５日專訊》７月２５日，自動駕駛公司小馬智行宣布已在北京、廣州、深

圳三城開啟７日２４小時全天候自動駕駛測試，測試時段從原本早７點至晚２３點擴充至全天

２４小時。據介紹，全天候開放測試也是北京、廣州、深圳在自動駕駛政策上的重要創新和突破

。



截至目前，小馬智行在北上廣深及海外等多個城市已累積超５０００萬公里的自動駕駛測試

里程，其測試場景和資料包含從白天至深夜等多種光照條件、路況和高峰車流，擁有全行業領先

的５０萬小時全無人運營的經驗。



此外，小馬智行將通過部署自動駕駛技術在全場景、全時段的測試和研發，探索自動駕駛出

行在夜間時段的實用場景，改善深夜出行難的問題。據統計，淩晨公共交通運力通常不到日間的

３０％。隨著７日２４小時的測試開啟，小馬智行將通過部署自動駕駛技術在全場景、全時段的

測試和研發，探索自動駕駛出行在夜間時段的實用場景，改善深夜出行難的問題。



同時，小馬智行Ｌ４級自動駕駛軟硬體系統所採用多感測器融合技術方案，通過搭載多顆高

性能１２８線雷射雷達、８００萬圖元攝像頭、４Ｄ成像毫米波雷達，在最具挑戰的暗光條件下

也能保證對於周圍３６０度環境的即時識別。基於「世界模型＋虛擬司機」的技術基座，小馬智

行第七代自動駕駛車輛可實現從車身盲區到最遠６５０米範圍內道路、標識以及車輛、行人等通

用障礙物持續穩定且準確的檢測。另一方面，小馬智行自研感測器自清潔方案是應對大霧、暴雨

等極端天氣的利器，可解決水滴、霧氣、髒汙導致感知精度下降的難題，保障行車安全。

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