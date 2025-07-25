《Ａ股行情》滬綜指低開０﹒０４％，官方全力整治內捲競爭

《經濟通通訊社２５日專訊》內地全力「反內捲」，國家發改委、市場監管總局研究起草的

《中華人民共和國價格法修正草案（徵求意見稿）》向社會公開徵求意見，該修正草案是《價格

法》實施２７年來的首次修正，將進一步明確不正當價格行為認定標準，規範市場價格秩序，治

理「內捲式」競爭。滬深股市開盤升跌不一，滬綜指低開０﹒０４％，報３６０４﹒４５點，深

成指高開０﹒０３％，創業板指高開０﹒１２％。



官媒《人民日報》今日再度就「反內捲」發文稱，整治「內捲式」競爭，不是不要競爭，而

是要引導企業找準自我定位，開展差異化競爭，走創新發展的大路，進而給消費者提供更多優質

產品和服務。題為「『捲價格』轉向『優價值』才是正道」的評論文章進一步指出，在正當競爭

的基礎上不斷創新產品和服務，才能形成企業立于不敗之地的長期競爭優勢，形成健康、良性、

可持續的行業生態，把賽道變成越走越寬廣的藍海，而非零和博弈的死胡同。



中國在汽車、外賣平台、鋼鐵等行業的「反內捲」力度明顯加大，範圍也在不斷擴大。近日

廣東金融監管局發布銀行業與保險業「內捲式」競爭負面清單，並推動行業協會制定自律公約，

明確禁止價格戰、違規返佣、惡意競標等行為，成為中國首個系統整治金融惡性競爭的省份。



人行今日進行７８９３億元（人民幣．下同）７天期逆回購，公開市場有１８７５億元逆回

購到期，即今日淨投放６０１８億元。本周人行進行１６５６３億元逆回購，對沖有１７２６８

億元逆回購到期，即全周共收水７０５億元。另外，人行今日將開展４０００億元ＭＬＦ操作，

是連續五個月增量續作。（ｒｙ）

