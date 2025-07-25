《Ａ股行情》滬綜指半日收跌０﹒３４％，雅江水電概念回吐

《經濟通通訊社２５日專訊》Ａ股三大指數開盤走勢分化，午間收市時已全面轉跌，滬指上

午跌０﹒３４％，報３５９３﹒３８點，三千六未守穩；深成指收低０﹒２９％，創業板指也跌

０﹒３２％。滬深兩市半天成交１１０５６億元（人民幣．下同），較上個交易日同時段成交微

減９４億元或０﹒８％。



板塊來說，雅江水電站概念跌幅靠前，半天挫逾３％，板塊連升多日，今現回吐壓力。至於

海南自貿概念亦在大升後迎來調整，神農種業（深：３００１８９）跌近９％，海馬汽車

（深：０００５７２）跌６﹒７％。上漲方面，快遞物流股升幅靠前，申通快遞

（深：００２４６８）漲停；ＡＩ應用方向亦活躍，Ｓｏｒａ概念上午升２﹒５％，多模態ＡＩ

升１﹒５％。



近日，國家發改委、市場監管總局聯合起草的價格法修正草案（徵求意見稿）向社會公開徵

求意見。修正草案進一步明確不正當價格行為認定標準，規範市場價格秩序，治理內捲競爭。花

旗稱，此舉利好太陽能行業，看好協鑫科技（０３８００）、通威股份（滬：６００４３８）和

大全能源（滬：６８８３０３）等多晶硅板塊的企業，料將受益於均價回升及產能整合。光伏板

塊個股跌多漲少，通威股份挫２﹒６５％，大全能源收低３﹒６％。（ｒｙ）

