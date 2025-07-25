  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Watch Tren...
etnet專輯
AH股新聞

25/07/2025 11:34

《Ａ股行情》滬綜指半日收跌０﹒３４％，雅江水電概念回吐

　　《經濟通通訊社２５日專訊》Ａ股三大指數開盤走勢分化，午間收市時已全面轉跌，滬指上
午跌０﹒３４％，報３５９３﹒３８點，三千六未守穩；深成指收低０﹒２９％，創業板指也跌
０﹒３２％。滬深兩市半天成交１１０５６億元（人民幣．下同），較上個交易日同時段成交微
減９４億元或０﹒８％。
　
　　板塊來說，雅江水電站概念跌幅靠前，半天挫逾３％，板塊連升多日，今現回吐壓力。至於
海南自貿概念亦在大升後迎來調整，神農種業（深：３００１８９）跌近９％，海馬汽車
（深：０００５７２）跌６﹒７％。上漲方面，快遞物流股升幅靠前，申通快遞
（深：００２４６８）漲停；ＡＩ應用方向亦活躍，Ｓｏｒａ概念上午升２﹒５％，多模態ＡＩ
升１﹒５％。
　
　　近日，國家發改委、市場監管總局聯合起草的價格法修正草案（徵求意見稿）向社會公開徵
求意見。修正草案進一步明確不正當價格行為認定標準，規範市場價格秩序，治理內捲競爭。花
旗稱，此舉利好太陽能行業，看好協鑫科技（０３８００）、通威股份（滬：６００４３８）和
大全能源（滬：６８８３０３）等多晶硅板塊的企業，料將受益於均價回升及產能整合。光伏板
塊個股跌多漲少，通威股份挫２﹒６５％，大全能源收低３﹒６％。（ｒｙ）

【你點睇？】特朗普警告若金磚國家對美構成威脅，將很快讓其瓦解。你認為金磚國家面對打壓會否更團結？► 立即投票

上一篇新聞︰25/07/2025 11:38  《中國要聞》中國貿促會會長晤百勝中國屈翠容一行，交流推進合作

下一篇新聞︰25/07/2025 11:33  【ＡＩ】李強將出席世界ＡＩ大會，已邀４０國和國際組織代表與會

其他文章
More

25/07/2025 11:49  《駐京專電》數據局：支持建試驗區，實現「一地創新、全國復用」

25/07/2025 11:32  【政策解讀】花旗：中國修訂價格法遏制傾銷，利好太陽能行業

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet Bonus】賞你利嘉敏親筆簽名新書《逆齡生活日常》(價值HK$168)

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

台海南海戰雲密布，誰主導未來？

25/07/2025 07:44

大國博弈

開市Go | 中美經貿會談周日登場，美歐近握手，商湯引入投資...

24/07/2025 08:49

關稅戰

美元「溫水煮蛙」式下跌？

23/07/2025 11:36

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處