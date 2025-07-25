《Ａ股行情》滬綜指午後跌０﹒２８％，工程機械股領跌

《經濟通通訊社２５日專訊》Ａ股市場午後走軟，滬綜指跌０﹒２８％，報３５９５﹒７１
點，滬深３００指數軟０﹒５１％，深成指跌０﹒２５％，創業板跌０﹒３１％。上海Ｂ股升
０﹒０４％，深圳Ｂ股升０﹒１９％。工程機械、建築建材股跌幅居前。（ｒｙ）
《專訪》陸叔：ATMXJ邊隻要買邊兩隻要避，泡泡瑪特點部署► 立即收看
25/07/2025 13:37
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