  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯
AH股新聞

25/07/2025 13:37

《Ａ股行情》滬綜指午後跌０﹒２８％，工程機械股領跌

　　《經濟通通訊社２５日專訊》Ａ股市場午後走軟，滬綜指跌０﹒２８％，報３５９５﹒７１
點，滬深３００指數軟０﹒５１％，深成指跌０﹒２５％，創業板跌０﹒３１％。上海Ｂ股升
０﹒０４％，深圳Ｂ股升０﹒１９％。工程機械、建築建材股跌幅居前。（ｒｙ）

《專訪》陸叔：ATMXJ邊隻要買邊兩隻要避，泡泡瑪特點部署► 立即收看

上一篇新聞︰25/07/2025 13:59  《中國房產》綠城６４﹒７億奪上海北外灘地塊，溢價高達４６％

下一篇新聞︰25/07/2025 13:30  【ＦＯＣＵＳ】貿戰黃金窗口期，反內捲意在「三增值」

其他文章
More

25/07/2025 14:06  《Ａ股焦點》暑期檔票房破４５億，影視股走高，上海電影升超７％

25/07/2025 11:49  《駐京專電》數據局：支持建試驗區，實現「一地創新、全國復用」

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet Bonus】賞你利嘉敏親筆簽名新書《逆齡生活日常》(價值HK$168)

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

台海南海戰雲密布，誰主導未來？

25/07/2025 07:44

大國博弈

開市Go | 中美經貿會談周日登場，美歐近握手，商湯引入投資...

24/07/2025 08:49

關稅戰

美元「溫水煮蛙」式下跌？

23/07/2025 11:36

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處