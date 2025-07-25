《Ａ股行情》滬指高位回調收跌０﹒３％，本周升１﹒７％連漲五周

《經濟通通訊社２５日專訊》滬綜指今日高位回調，收跌０﹒３３％，報３５９３﹒６６點

，深成指跌０﹒２２％，創業板指收低０﹒２３％。滬深兩市全天成交額１﹒７９萬億元（人民

幣．下同），較上個交易日縮量５７４億元或３％。分析人士稱，市場到了高位後要向下回調釋

放一下壓力，但短期調整後大概率重回升勢，投資者關注月底政治局會議的政策定調。



盤面上，芯片半導體股爆發，寒武紀（滬：６８８２５６）升超１２％。英媒報道指，美國

收緊出口管制後的３個月內，價值至少１０億美元的英偉達先進人工智能芯片仍流入中國，黑市

交易上Ｂ２００芯片等不缺貨源。



另外，機械工程、雅江水電概念股集體大跌。天風證券早前表示，從水利水電工程的建設環

節來看，重點關注施工導流、爆破、地基處理、大壩施工環節以及對應建材使用。中信建投表示

，雅江水電工程將拉動工程機械新需求。總體而言，建築建材、工程機械、電網設備等行業有望

受益，連日大漲後，有關板塊陷入調整。



回顧本周，中美關係緩和提振了市場情緒，中美貿易談判下周在斯德哥爾摩舉行，美方已暗

示將大幅延長關稅休戰期；國內方面，雅魯藏布江下遊水電工程正式開工，這項總投資超萬億元

的超級工程，預計帶動中國經濟成長；同時，海南自貿港全島封關定於１２月正式啟動，將成為

中國對外開放的新高地。多重利好刺激下，滬綜指突破逾三年高位，企上３６００點，全周漲

１﹒６７％，連升五周共６﹒７６％。（ｒｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００ ４１２７﹒１６ －０﹒５３

上證指數 ３５９３﹒６６ －０﹒３３ ８２１６﹒１０

深證成指 １１１６８﹒１４ －０﹒２２ ９６５７﹒２７

創業板指 ２３４０﹒０６ －０﹒２３

科創５０ １０５４﹒２０ ＋２﹒０７

Ｂ股指數 ２６８﹒１６ ＋０﹒１１ ２﹒５９

深證Ｂ指 １２８７﹒５５ ＋０﹒３８ ０﹒９６

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