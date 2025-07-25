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AH股新聞

25/07/2025 10:09

《中國要聞》內蒙政府提級調查中金黃金選礦廠６大學生溺斃事故

　　《經濟通通訊社２５日專訊》東北大學６名學生２３日在教師帶領下，於中金黃金
（滬：６００４８９）子公司中國黃金集團內蒙古礦業有限公司烏努格吐山銅鉬礦選礦廠參觀學
習浮選工藝期間，因格柵板脫落墜入浮選槽溺斃，該名教師則在事故中受傷。目前中國黃金集團
內蒙古礦業有限公司已經停產，事發地呼倫貝爾市政府成立由市應急管理局牽頭的聯合調查組調
查。不過，據《新華社》報道，為盡快查明原因、明確事故性質、提出整改措施，內蒙自治區政
府成立事故調查組，對這宗事故提級調查。目前調查組已進駐事故現場，開展相關工作。
　
　　另外，上交所２４日向中金黃金下發《監管工作函》，要求中金黃金對重要子公司發生人員
傷亡事件相關信息披露明確監管要求。涉及對象包括上市公司中金黃金，以及公司董事、監事和
高級管理人員。
　
＊格柵板焊縫存在陳舊性裂紋，集中載荷後瞬間斷裂＊
　
　　此外，據《中國青年報》昨引述一份從東北大學相關工作人員獲得的事故情況調查通報指，
已初步查明，事故直接原因是浮選槽上方鋼格柵板一側固定角鋼焊縫存在陳舊性裂紋，當日受集
中載荷後瞬間斷裂，導致整塊格柵板翻轉脫落。涉事企業雖在２月份對格柵板進行過一次「局部
更換」，但未對全部焊縫做無損檢測；事發平台日常承載標識缺失，未限定同時站立人數；學校
與企業簽署的《教學實習安全協議》未明確現場監護、限員和應急流程。
　
　　涉事車間已全線停產整頓；企業分管安全副總經理、車間主任、當日監護人員３人被採取刑
事強制措施；東北大學已啟動校內問責，暫停所有赴礦山現場實習，並成立家屬善後專班；企業
與學校已同６名遇難學生家屬全部取得聯繫，正依照《工傷保險條例》及《生產安全事故賠償辦
法》協商賠償。
　
　　與此同時，央視等多家媒體２４日赴醫院採訪受傷老師，確認其四肢健全、意識清醒，診斷
結果為體表擦傷（輕傷），無骨折或器官損傷，更未涉及截肢。《極目新聞》則引述內蒙古自治
區滿洲里市某殯儀館工作人員指，６名不幸遇難學生的遺體已送到殯儀館，「遺體沒有受損，不
是網上說的那樣被損壞」。（ｓｌ）

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