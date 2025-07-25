餓了麼前ＣＥＯ韓鎏等涉受賄被上海警方拘捕，四千萬贓款藏出租屋

《經濟通通訊社２５日專訊》上海警方２４日通報，近日成功偵破一宗上海互聯網企業高管

收受商業賄賂案，抓獲包括韓某等在內的受賄、行賄犯罪嫌疑人７名，涉案金額達４０００餘萬

元人民幣。據《證券時報》等內媒報道，警方通報中的「上海某互聯網企業副總裁韓某」，是餓

了麼物流前主管韓鎏。餓了麼方面今年６月曾在內部通報，韓鎏涉嫌職務犯罪，被移送公安機關

。



警方通報顯示，今年５月，上海市某互聯網企業通過自查發現，公司前副總裁韓某等人在任

職期間，存在利用職權為供應商獲取優質配送區域提供幫助並收受賄賂的情況，遂通過「藍鯨」

護企工作站向警方報案。



＊韓鎏等三人受賄助多家供應商獲大中城市物流配送業務資格＊



經查，２０２３年７月以來，韓某等三人相互勾結，利用手中管理物流配送業務和確定供應

商准入、清退、考評、補貼發放等職權，幫助多家供應商獲取了數十座大中城市的物流配送業務

資格，並借此大肆收取供應商劉某等四人的行賄款，甚至要求供應商根據利潤情況按比例分成。

在不到兩年的時間內，韓某等三名犯罪嫌疑人３０餘次收受供應商行賄款物達４０００餘萬元人

民幣。



警方還發現，韓某等人收受賄賂的手法極為隱蔽。他們在頻繁接受供應商宴請的過程中，大

肆收取巨額財物。為掩人耳目，三人還將贓款贓物分散存放於多處租住房屋內。



在掌握確鑿證據後，今年６月，上海警方開展波次收網行動，在浙江警方的配合下，先後抓

獲韓某等３人以及向其行賄的劉某等４名供應商負責人。目前上述７名犯罪嫌疑人分別因涉嫌非

國家工作人員受賄罪、對非國家工作人員行賄罪被警方依法採取刑事強制措施，案件在進一步偵

辦中。



公開資料顯示，韓鎏是「８０後」，早年任職於京東商城和京東物流，２０１９年加入阿里

巴巴，先後擔任餓了麼資深副總裁、即時零售業務負責人、蜂鳥即配總裁等職務。２０２４年３

月，時任蜂鳥配送負責人韓鎏升任餓了麼ＣＥＯ。２０２５年２月，韓鎏被調離餓了麼ＣＥＯ崗

位，由餓了麼董事長吳澤明兼任ＣＥＯ，韓鎏專注分管即時物流中心，繼續向吳澤明匯報。

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