【反內捲】中央「反內捲」提振市場信心，內捲行業料迎價值重估

《經濟通通訊社記者林小莉２５日報道》內地多個行業「內捲」情況嚴重，產能過剩、盈利

惡化等問題亟待解決。自２０２４年７月中央政治局會議首次提出防止內捲式惡性競爭起，相關

行業持續推進「反內捲」行動。有分析認為，反內捲將是對抗通縮環境，推動國內統一大市場的

重要抓手，而在反內捲政策托底下，市場信心有望改善，相關企業的股價、估值回歸可期。



內捲式競爭是指經濟主體為了爭奪有限市場，不斷投入大量資源，卻沒有帶來增長的惡性競

爭現象；反內捲即反對超低價、同質化競爭，以及反對不公平的補貼政策和地方保護政策。



面對難以自律的行業惡性競爭，政府出手介入。２０２５年３月，政府工作報告對綜合整治

內捲式競爭作出相關安排，要求破除地方保護和市場分割，打通市場准入退出、要素配置等制約

經濟循環的卡點堵點。７月初的中央財經委會議更首次將反內捲納入國家經濟治理框架，要求依

法依規治理低價無序競爭，推動落後產能有序退出，並首次提出統一政策行為尺度，規範地方招

商政策。



＊價格法２７年來首次修正，強調治理內捲式競爭＊



至近日，實施了２７年的《價格法》提出首次修正，由國家發改委、市場監管總局研究起草

的《中華人民共和國價格法修正草案（徵求意見稿）》對外公開徵求意見，主要內容為完善低價

傾銷的認定標準，規範市場價格秩序，治理內捲式競爭。



在重點行業中，光伏、鋰電、汽車、鋼鐵、水泥的內捲情況相對突出，其中新能源行業因在

政策帶動下高速增長，過快擴張而導致產能過剩；傳統鋼鐵、水泥行業雖在上一輪供給側改革後

格局有所改善，但因近年房地產需求大幅下滑，行業供過於求情況延續。



＊內捲行業價格從高位大跌，上市公司利潤弱於全國水平＊



據群益金鼎證券整理數據，光伏和鋰電產品價格在２０２２年１１月達到高點後持續下跌，

截止目前光伏組件和鋰電池價格分別自高點下跌了６６％和５０％。另外，鋼材價格在２０２１

年５月見頂，水泥價格在２０２１年９月見頂，此後震蕩走弱，截至目前兩者分別從高點下跌了

４８％、４５％。



由於產品價格快速下降，２０２４年內捲行業上市公司的盈利能力明顯下降，顯著弱於全國

工業企業利潤總額３﹒３％的降幅。其中，光伏、鋼鐵等行業２０２４年行業利潤總額出現虧損

；而鋰、電池化學品、水泥、乘用車等行業利潤總額降幅分別達９５％、７７％、３１％和

３６％。利潤顯著下滑，行業迫切需要反內捲措施來改善競爭環境。



多個行業近日都出台了反內捲措施。其中，光伏行業方面，由於需求增速放緩，行業供過於

求，目前產業鏈各個主要環節均處於虧損狀態，行業格局亟待改善。工信部７月初召開座談會，

１４家光伏企業及光伏行業協會參與，會議提出整治光伏行業無序競爭。有參會人士透露，國家

相關部門已走訪主要光伏企業，要求盡快上報成本價格，後續不得低於成本價銷售，否則重罰。

《人民日報》６月底亦曾發文談反內捲，提到「面對市場供需失衡，國內十大光伏玻璃廠商決定

集體減產３０％」。



＊傳收購過剩產能、控制售價，刺激硅料硅片漲價＊



光伏產業鏈集中度最高的環節是硅料。近期市場傳言硅料企業將成立一個類似硅料ＯＰＥＣ

的委員會，將由頭部企業收購行業過剩產能，目前正在談判。若該措施落地，硅料環節競爭格局

有望明顯改善。另有傳言指相關部門要求硅料不得低於成本價銷售，龍頭企業的挺價區間在每噸

４﹒５萬－５萬元。



受消息面影響，７月以來硅料現貨價格已經上漲４０％，並帶動硅片現貨價格上漲２４％，

組件價格暫未上調。



鋼鐵行業方面，３月初已有傳中國將推動鋼鐵產業減量重組，八一鋼鐵

（滬：６００５８１）當月底表示收到減產通知文件，粗鋼產量即日起減少１０％。中國鋼鐵工

業協會６月發布題為《維護產業鏈整體利益 共同抵制「內捲式」競爭》的文章，控訴車企近年

為「極致降本」不斷要求鋼廠降低汽車板價格，還在鋼鐵等上游供應商供貨後延遲支付貨款、拖

延帳期，導致鋼廠資金壓力倍增，呼籲鋼鐵和汽車產業共破內捲，以科技創新推動產業鏈健康可

持續發展。



＊車企承諾對供應商支付帳期減至６０天，有車企已調整＊



汽車行業的內捲情況最為人詬病，不但鋼廠發文控訴部分車企將融資壓力和成本轉嫁給上游

供應商，經銷商亦發出倡議，呼籲車企縮短返利兌現帳期，並改善複雜、模糊的返利政策。比亞

迪、吉利汽車、廣汽集團、賽力斯、長安汽車、一汽、東風汽車、理想汽車、小鵬汽車、小米汽

車等隨即在６月相繼宣布，將供應商支付帳期統一至６０天內。



工信部７月９日開通「重點車企踐行帳期承諾線上問題（建議）反映窗口」後，陸續有車企

調整供應商帳期。理想汽車近日表示，已於７月中旬完成對所有直採供應商的帳期調整，合同帳

期６０天，按月度支付，每月有兩次統一支付期；絕大部分採用電匯結算，僅少量使用銀行承兌

。



＊群益金鼎：反內捲將是對抗通縮環境重要抓手＊



群益金鼎證券指出，中央正在大力整治內捲式競爭，反內捲將成為有持續性的市場題材。從

短期看，市場集中度高、處於虧損狀態、國央企佔比大的行業能更有能力有意願執行反內捲措施

，改善當前不利局面，相關行業將最先啟動，如硅料、鋼鐵等。中長期看，反內捲將是對抗通縮

環境，推動國內統一大市場的重要抓手。國內商品價格自２０２１－２０２２年見頂後已經連續

多年下跌，相關企業股價和估值均處於歷史低位，在反內捲政策托底下，市場信心有望改善，估

值回歸可期。

