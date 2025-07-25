《中國要聞》習近平歡迎１６名駐華大使履新，籲團結合作加強交流

《經濟通通訊社２５日專訊》國家主席習近平今日上午在北京人民大會堂接受１６位新任駐

華大使遞交國書。習近平分別接受使節們遞交國書，並與他們一一合影。隨後習近平在北京廳對

使節們發表講話。



習近平歡迎使節們來華履新，指中國始終珍視同世界各國人民的友好情誼，願在相互尊重、

平等相待、互利共贏的基礎上同各國開展全方位合作，加強各領域交流。



＊習近平：攜手開創這個星球更加美好的未來＊



習近平強調，面對加速演進的世界百年變局和變亂交織的國際形勢，各國比以往任何時候都

更加需要團結合作，以寬廣胸襟超越隔閡衝突，以博大情懷關照人類命運。今年是中國人民抗日

戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利８０周年，也是聯合國成立８０周年。中國願同各國一道，堅定維

護以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序，做友好合作的踐行者、文明互鑑的

推動者、人類命運共同體的構建者，攜手開創這個星球更加美好的未來。



該１６名駐華大使分別是：越南駐華大使范清平、巴拿馬駐華大使雷鳴、多米尼加駐華大使

戈麥斯、阿爾巴尼亞駐華大使波達、新西蘭駐華大使喬文博、巴布亞新幾內亞駐華大使卡姆巴內

、安哥拉駐華大使艾倫、埃及駐華大使納茲米、尼加拉瓜駐華大使孔樂然、伊朗駐華大使法茲裏

、智利駐華大使阿裏亞蘭、烏克蘭駐華大使涅奇塔伊洛、貝寧駐華大使阿賈巴、美國駐華大使龐

德偉、以色列駐華大使貝以理、南蘇丹駐華大使莫里斯。（ｓｌ）

