《中國要聞》廣東省委常委：爭取最短時間內撲滅基孔肯雅熱疫情

《經濟通通訊社２５日專訊》廣東佛山基孔肯雅熱個案截至２３日增至３６４５宗，其中順

德區佔３３１７宗，禪城區１７８宗，南海區１４１宗，三水區６宗，高明區３宗。廣東省委常

委會今日上午召開會議，聽取基孔肯雅熱疫情防控工作情況匯報，研究部署下一步工作。會議強

調，要在國家工作組的指導下，群策群力、群防群控，快速果斷、精準有力抓好疫情防控各項工

作，全省「一盤棋」全力以赴防輸入、防擴散、防外溢、控增量、清存量，爭取在最短時間內撲

滅疫情，切實守護好人民群眾健康安全。



＊後續工作面臨複雜嚴峻挑戰，佛山要堅決扛起主體責任＊



會議指出，自廣東省發生基孔肯雅熱疫情以來，習近平總書記、黨中央親切關懷，國家有關

部門派出工作組到一線指導，省市迅速行動，果斷採取措施，推動疫情防控取得積極進展。當前

，防疫工作處在攻堅關鍵期，前期防控措施效果正在顯現，但要清醒看到基孔肯雅病毒正在世界

範圍內廣泛傳播，境外輸入風險持續存在，疊加汛期台風、降雨等天氣影響，做好後續工作依然

面臨複雜嚴峻挑戰，絲毫不能掉以輕心。



會議並強調，要集中力量打好重點地區疫情殲滅戰。佛山要堅決扛起主體責任，強化指揮調

度督導，鞏固並持續拓展順德的防控效果，進一步加大對禪城、南海的防控力度，動態調整對其

他區域的防控策略，全力把疫情控制住。已出現本地病例的地市要加強研判評估，緊盯風險區嚴

格落實各項防控措施，進一步控增量降存量，嚴防出現規模性疫情。已發現輸入病例的地市要切

實抓好流調追蹤和主動搜索篩查，有效降低蚊媒密度，嚴防本地傳播。（ｓｌ）

