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AH股新聞

25/07/2025 16:07

《神州金融》人身險產品預定利率再降，傳統型降５０基點至２％

　　《經濟通通訊社２５日專訊》隨著市場利率持續走低，人身險產品預定利率也將迎來再度調
降。中國保險行業協會今日組織召開的人身保險業責任準備金評估利率專家諮詢委員會２０２５
年二季度例會上，保險業專家就人身保險產品預定利率發表意見，認為當前普通型人身保險產品
預定利率研究值為１﹒９９％。
　
　　中國人壽、平安人壽、太保壽險、工銀安盛人壽隨即公告，傳統型人身險產品的預定利率將
從２﹒５％下調至２﹒０％，投資型產品中，分紅險的保證利率上限將從２％調整為１﹒７５％
，萬能險從１﹒５％調整至１﹒０％，人身險公司需在８月３１日前完成新舊產品切換。業內人
士表示，在低利率的市場環境下，保險預定利率適時調整，有助於推動行業建立更可持續的發展
模式。
　
　　國家金融監管總局去年８月發布《關於健全人身保險產品定價機制的通知》，首次提出建立
預定利率與市場利率掛勾的動態調整機制。今年１月，人身險產品預定利率動態調整機制落地。
　
　　該機制規定，當在售普通型人身保險產品預定利率最高值連續兩個季度比預定利率研究值高
２５個基點及以上時，要及時下調新產品預定利率最高值，並在２個月內平穩做好新老產品切換
工作；反之則可以適當上調新產品預定利率最高值，調整後的預定利率最高值原則上不得超過預
定利率研究值。
　
　　據統計，從建立預定利率與市場利率掛勾的動態調整機制至今，中國保險行業協會已公布三
個季度普通型人身保險產品預定利率研究值，分別為２﹒３４％、２﹒１３％、１﹒９９％。
（ｓｌ）

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