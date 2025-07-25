【ＦＯＣＵＳ】貿戰黃金窗口期，反內捲意在「三增值」

【ＦＯＣＵＳ】當新能源車、外賣等行業巨頭，自恃財大氣粗以本傷人，命運的齒輪開始轉

動，美團、阿里７月５日的「零元購」大戰更成最後一根稻草。俗稱「反內捲」的供給側改革

２﹒０鋪天蓋地而來，既因ＰＰＩ、工業利潤、過剩產能－債務上升等警鐘長鳴，更有借中美關

稅戰階段性緩和，推動要素、薪酬、資產增值。



＊價格法、反不正當競爭法齊修＊



「７﹒５」外賣大戰，美團（０３６９０）、淘寶１﹒２億、８０００萬訂單的歷史佳績，

近日遭美團外賣業懇談會戳破虛假繁榮，「被迫加入價格戰」、「補貼停止後收入銳減」、「生

存堪憂」才是商家真實的心聲。



鬥低價、鬥補貼的內捲風向加速逆轉，繼月初中央財經委會議強調治理企業低價無序競爭後

，已實施２７年的《價格法》擬進行修正。包括界定「低價傾銷」的兩大核心要素－－手段（低

於成本）和目的（排擠對手或獨佔市場）；將低價傾銷適用範圍從商品擴展至服務；新增禁止利

用數據和算法從事不正當價格行為等。



此外，全國人大常委會已通過的《反不正當競爭法》修訂，明確禁止强制平台內經營者低於

成本價行為，確立平台對公平競爭秩序的主動管理責任等，亦將於１０月１５日正式施行。



＊首輪供給側改革，ＰＰＩ次年轉正＊



中央推進修法，鋼鐵、光伏、玻璃、汽車等行業協會提倡自律，就連生豬產業也部署壓降產

能……反內捲聲勢日盛，何解？



最直接的原因，當屬６月ＰＰＩ（工業生產者出廠價格）刷新２０２３年８月以來最大降幅

（－３﹒６％），且錄連續３３個月負增長；規模以上工業企業利潤５月升勢斷纜，按年驟跌

９﹒１％。而上一次供給側改革於２０１５年１２月啟幕前，ＰＰＩ已持續４５個月告負（從

２０１２年３月起）。



隨著「三去一降一補（去產能、去庫存、去槓桿、降成本、補短板）」迅速落地，終於令

ＰＰＩ在 ２０１６年９月由負轉正。那麼，這一次又如何？



＊產能退出難度增，冀長效機制＊



而更大的背景則是中美關稅戰階段性緩和，相比上一次的行政主導集中整治落後產能，今次

重點從「價格」轉向「價值」，以形成良性競爭生態，增強未來抗風險能力。



不過，最新改革的考驗在於，今次超過７０％的ＰＰＩ通縮來自非大宗商品類產品，難以一

刀切減產。而以新能源車為例，幾乎每間公司背後都有地方政府有形之手支持，且頭頂綠色、低

碳光環

，難以硬性要求退出。其次，眼下的「低價無序」競爭多以中下游民企主導，新建產能背後有直

接負債及承載大量就業，如何協調可謂牽一髮而動全身。



也正因如此，中央今次借中美關稅戰階段性緩和之機，監管部門、行業協會、官媒喉舌連環

出招，務求走出通縮，推動要素、薪酬、資產「增值」。此長效機制需時多久顯效？至少股市先

升為敬。

