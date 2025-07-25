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AH股新聞

25/07/2025 18:02

【聚焦人幣】人行、外匯局：建立本外幣一體化資金池政策框架

　　《經濟通通訊社２５日專訊》中國人民銀行、國家外匯管理局共同起草了《關於印發＜跨國
公司本外幣跨境資金集中運營管理規定＞的通知（徵求意見稿）》，現向社會公開徵求意見。《
通知》擬將前期試點相對成熟的低版本資金池政策推廣至全國，主要內容包括：
　
　　一是建立本外幣一體化的資金池政策框架。低版本資金池將本外幣跨境資金池業務納入統一
管理，門檻設計上充分考慮與既有外匯和人民幣資金池銜接，便利企業從既有資金池過渡至低版
本資金池。未來各地新增資金池業務及存量外幣資金池業務，均按照低版本資金池規定辦理。對
於存量人民幣資金池業務，考慮到市場主體意願、管理思路差異等因素，直接並入存在一定困難
，支持企業自主選擇，並鼓勵企業過渡至低版本資金池。
　
　　二是明確相關跨境資金流動管理要求。在跨境資金流動管理上，《通知》基於資金池成員企
業所有者權益，分別設置外債和境外放款集中管理公式，對資金池相關跨境資金流動實行雙向宏
觀審慎管理，必要時可通過調節有關參數實現跨境資金流動逆周期管理。
　
　　三是簡化業務辦理流程，強化事中事後監管。低版本資金池由各地國家外匯管理局「一個窗
口」對外，統一接受企業備案、變更申請等，當地人民銀行宏觀審慎管理部門配合。簡化備案流
程及資金使用相關材料審核，將業務備案權限由國家外匯管理局省級分局調整至所在地國家外匯
管理局分局，將不涉及額度變更的部分業務下放銀行辦理等。同時，要求各地國家外匯管理局和
中國人民銀行切實履行屬地監管責任，加強統計監測，強化風險評估、非現場核查與現場檢查，
有效防範跨境資金流動風險。（ｓｌ）

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