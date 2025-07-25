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AH股新聞

25/07/2025 17:56

《神州債市》上交所據報設新債券發行框架，吸引民企發債提振市場

　　《經濟通通訊社２５日專訊》據《路透》引述消息人士報道，上海證券交易所計劃方便更多
企業發行債券，並通過新的債券發行框架吸引投資者。有關機制已於去年底作為試點悄悄啟動，
迄今已發售５３隻債券，價值３７０億元人民幣，今年的目標是將發行量翻一番。報道認為，中
國希望為民營企業提供更多的融資選擇以振興經濟。
　
　　消息人士提到，新框架下的公司（不包括開發商和金融公司）被要求更及時地披露業務信息
，並加強保護投資者的措施；而相關交易的承銷商被要求發揮更積極的作用，通過促進債券在二
級市場的交易來創造需求。
　
　　消息人士又稱，投資者通常不把民營企業的在岸債券作為投資選擇，因為他們尋求國有企業
（ＳＯＥ）和金融公司發行的債券的安全性。與此同時，投資者抱怨國家支持的發行人提供的收
益率微薄，因此上交所推出新框架是一個及時的舉措。
　
　　報道指，上交所沒有回應置評請求。
　
＊投資者憂民企債券違約風險較高＊
　
　　消息人士還透露，上交所推動券商購買他們承銷的債券，並在二級市場上交易這些證券，以
創造需求和刺激投資者的興趣。儘管高回報很誘人，但鑑於民營企業前景不明，一些投資者對這
種投資選擇並不十分樂觀。
　
　　報道引述上海安放私募基金管理信用研究總監黃雪峰稱，大多數發行人都不太吸引人，「票
面利率並不太吸引人，尤其是當發行人是一家民營企業時。人們更傾向於地方政府金融工具發售
的債券，因為它們的違約風險很小」。
　
　　申萬宏源證券的數據顯示，目前民營發行人僅佔中國信用債券市場的２﹒４％，而國有企業
佔９５％。數據又顯示，２０１４年至２０２３年８月期間，按價值計算，民營企業佔中國債券
違約的６４％。（ｓｌ）
　
　
　

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