《神州債市》上交所據報設新債券發行框架，吸引民企發債提振市場

《經濟通通訊社２５日專訊》據《路透》引述消息人士報道，上海證券交易所計劃方便更多

企業發行債券，並通過新的債券發行框架吸引投資者。有關機制已於去年底作為試點悄悄啟動，

迄今已發售５３隻債券，價值３７０億元人民幣，今年的目標是將發行量翻一番。報道認為，中

國希望為民營企業提供更多的融資選擇以振興經濟。



消息人士提到，新框架下的公司（不包括開發商和金融公司）被要求更及時地披露業務信息

，並加強保護投資者的措施；而相關交易的承銷商被要求發揮更積極的作用，通過促進債券在二

級市場的交易來創造需求。



消息人士又稱，投資者通常不把民營企業的在岸債券作為投資選擇，因為他們尋求國有企業

（ＳＯＥ）和金融公司發行的債券的安全性。與此同時，投資者抱怨國家支持的發行人提供的收

益率微薄，因此上交所推出新框架是一個及時的舉措。



報道指，上交所沒有回應置評請求。



＊投資者憂民企債券違約風險較高＊



消息人士還透露，上交所推動券商購買他們承銷的債券，並在二級市場上交易這些證券，以

創造需求和刺激投資者的興趣。儘管高回報很誘人，但鑑於民營企業前景不明，一些投資者對這

種投資選擇並不十分樂觀。



報道引述上海安放私募基金管理信用研究總監黃雪峰稱，大多數發行人都不太吸引人，「票

面利率並不太吸引人，尤其是當發行人是一家民營企業時。人們更傾向於地方政府金融工具發售

的債券，因為它們的違約風險很小」。



申萬宏源證券的數據顯示，目前民營發行人僅佔中國信用債券市場的２﹒４％，而國有企業

佔９５％。數據又顯示，２０１４年至２０２３年８月期間，按價值計算，民營企業佔中國債券

違約的６４％。（ｓｌ）







