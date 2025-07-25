《提振Ａ股》中證監：全力鞏固市場回穩向好態勢，進一步固本培元

《經濟通通訊社２５日專訊》中國證監會昨（２４日）召開中證監系統黨的建設暨２０２５

年年中工作會議，中證監黨委書記、主席吳清出席會議並講話。會議強調，未來一段時間，資本

市場內外部環境仍然錯綜複雜，困難挑戰不少，但經濟高質量發展的確定性、宏觀政策預期的確

定性、中國資產估值修復的確定性等更為保持市場平穩健康運行提供了基礎和條件。中證監系統

要全力鞏固市場回穩向好態勢，從資產端、資金端進一步固本培元。



＊推動科創板改革舉措落地，推出深化創業板改革舉措＊



會議強調，要進一步健全穩市機制，增強市場監測監管和風險應對的有效性、前瞻性，加強

預期引導，並要深化改革激發多層次市場活力，推動科創板改革舉措落地，推出深化創業板改革

的一攬子舉措，持續推進債券、期貨產品和服務創新。



此外，要大力推動上市公司提升投資價值，抓好「併購六條」和重大資產重組管理辦法落實

落地，同時嚴防利益輸送和「渾水摸魚」，加快推進財務造假綜合懲防意見落地，更好發揮公司

治理內生約束作用。更大力度培育壯大長期資本、耐心資本，大力推動中長期資金入市，扎實推

進公募基金改革，促進暢通私募股權創投基金「募投管退」循環。



＊堅決懲治資本市場違法違規行為＊



同時，要持續提升監管執法效能。突出打大、打惡、打重點，強化監管協同，提高科技監管

能力，提升執法質效，堅決懲治資本市場違法違規行為。堅持突出重點、精準施策，防止一刀切

、簡單化，切實做到嚴而有度、嚴而有方、嚴而有效。



＊統籌化解處置房企債券違約風險，支持構建房地產發展新模式＊



會議並指，要精準防控資本市場重點領域風險。統籌化解處置房企債券違約風險和支持構建

房地產發展新模式，穩步推動融資平台債務風險化解和市場化轉型，嚴厲打擊私募違法違規和非

法證券期貨活動。



要穩步推進高水平制度型開放。系統研究完善資本市場對外開放總體布局、實施路徑，穩妥

有序抓好自主開放重點舉措落實落地，推動在岸與離岸市場協同發展，持續拓展資本市場跨境合

作新空間。要增強資本市場重大問題研究的權威性和影響力，更好服務國家戰略和監管需要。

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