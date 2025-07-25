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AH股新聞

25/07/2025 08:39

中國銀行（３９８８）發行３００億人幣資本債券，票息１﹒９７％

　　《經濟通通訊社２５日專訊》中國銀行（０３９８８）（滬：６０１９８８）公布，於本周
二在全國銀行間債券市場發行減記型無固定期限資本債券，並於昨日發行完畢。債券發行規模為
３００億元人民幣，債券募集的資金將補充其他一級資本。
　
　　該行指，債券前５年票面利率為１﹒９７％，每５年調整一次，在第５年及之後的每個付息
日附發行人贖回權。（ｗｈ）

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