中金公司（０３９０８）取消發行第一期科創債，因市場波動較大

《經濟通通訊社２５日專訊》中金公司（０３９０８）（滬：６０１９９５）公布，取消發

行２０２５年面向專業機構投資者公開發行科技創新公司債券（第一期）。



該集團指，債券原定於昨天網下詢價、由今日至下周一（２８日）網下發行，原定詢價利率

區間為１﹒２％至２﹒２％，但由於近期市場波動較大，經發行人、主承銷商與投資者協商一致

，決定取消發行有關債券，後續發行時間另行確定。（ｗｈ）

