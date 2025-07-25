中金公司（０３９０８）取消發行第一期科創債，因市場波動較大

《經濟通通訊社２５日專訊》中金公司（０３９０８）（滬：６０１９９５）公布，取消發
行２０２５年面向專業機構投資者公開發行科技創新公司債券（第一期）。
該集團指，債券原定於昨天網下詢價、由今日至下周一（２８日）網下發行，原定詢價利率
區間為１﹒２％至２﹒２％，但由於近期市場波動較大，經發行人、主承銷商與投資者協商一致
，決定取消發行有關債券，後續發行時間另行確定。（ｗｈ）
【你點睇？】泰、柬兩國於邊境爆發武裝衝突，你認為如衝突持續升級，中國是否應該介入為地區局勢降溫？► 立即了解
25/07/2025 08:21
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該集團指，債券原定於昨天網下詢價、由今日至下周一（２８日）網下發行，原定詢價利率
區間為１﹒２％至２﹒２％，但由於近期市場波動較大，經發行人、主承銷商與投資者協商一致
，決定取消發行有關債券，後續發行時間另行確定。（ｗｈ）
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