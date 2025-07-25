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AH股新聞

25/07/2025 08:21

中金公司（０３９０８）取消發行第一期科創債，因市場波動較大

　　《經濟通通訊社２５日專訊》中金公司（０３９０８）（滬：６０１９９５）公布，取消發
行２０２５年面向專業機構投資者公開發行科技創新公司債券（第一期）。
　
　　該集團指，債券原定於昨天網下詢價、由今日至下周一（２８日）網下發行，原定詢價利率
區間為１﹒２％至２﹒２％，但由於近期市場波動較大，經發行人、主承銷商與投資者協商一致
，決定取消發行有關債券，後續發行時間另行確定。（ｗｈ）

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