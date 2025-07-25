《滬╱深股通》寧德時代為深股通十大成交活躍股榜首

《經濟通通訊社２５日專訊》港交所（００３８８）公布，昨日（２４日）「滬股通」及「

深股通」首十大成交活躍股如下：



「滬股通」首十大成交活躍股列表

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股份名稱 （編號） 買入及賣出總金額

（百萬人民幣）

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貴州茅台 （６００５１９） ２６１０﹒９６

工業富聯 （６０１１３８） １７３３﹒０１

招商銀行 （６０００３６） １５６４﹒５２

中國平安 （６０１３１８） １４１３﹒８７

中信證券 （６０００３０） １４００﹒２１

北方稀土 （６００１１１） １３２４﹒５７

藥明康德 （６０３２５９） １１８７﹒０９

長江電力 （６００９００） １１３４﹒７４

紫金礦業 （６０１８９９） １１３２﹒６６

中國能建 （６０１８６８） １１１８﹒０４

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「深股通」首十大成交活躍股列表

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股份名稱 （編號） 買入及賣出總金

額

（百萬人民幣）

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寧德時代 （３００７５０）２７６０﹒９７

比亞迪 （００２５９４）２２２４﹒４４

東方財富 （３０００５９）１９９６﹒８８

中際旭創 （３００３０８）１５４２﹒９８

新易盛 （３００５０２）１２１６﹒８６

勝宏科技 （３００４７６）１００９﹒９７

邁瑞醫療 （３００７６０） ８５１﹒７５

東山精密 （００２３８４） ８２３﹒８５

北方華創 （００２３７１） ７８８﹒９３

立訊精密 （００２４７５） ７３３﹒１７

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（以上數字取小數點後兩個位）

