紫金礦業（０２８９９）副總裁沈紹陽擬下月起減持最多２５萬股

《經濟通通訊社２８日專訊》紫金礦業（０２８９９）（滬：６０１８９９）公布，副總裁
沈紹陽擬自８月２８日至１１月２７日，通過集中競價交易方式減持所持合計不超過約
２５﹒０２５萬股，佔０﹒０００９％股權，減持價格按照減持實施時的市場價格確定。
該集團指，沈紹陽現持１００﹒１萬股，減持上限不超過他所持股份的２５％，而減持股份
因籌集該集團２０２５年員工持股計劃認購資金需求。（ｗｈ）
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28/07/2025 08:38
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２５﹒０２５萬股，佔０﹒０００９％股權，減持價格按照減持實施時的市場價格確定。
該集團指，沈紹陽現持１００﹒１萬股，減持上限不超過他所持股份的２５％，而減持股份
因籌集該集團２０２５年員工持股計劃認購資金需求。（ｗｈ）
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