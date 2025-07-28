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AH股新聞

28/07/2025 08:38

紫金礦業（０２８９９）副總裁沈紹陽擬下月起減持最多２５萬股

　　《經濟通通訊社２８日專訊》紫金礦業（０２８９９）（滬：６０１８９９）公布，副總裁
沈紹陽擬自８月２８日至１１月２７日，通過集中競價交易方式減持所持合計不超過約
２５﹒０２５萬股，佔０﹒０００９％股權，減持價格按照減持實施時的市場價格確定。
　
　　該集團指，沈紹陽現持１００﹒１萬股，減持上限不超過他所持股份的２５％，而減持股份
因籌集該集團２０２５年員工持股計劃認購資金需求。（ｗｈ）

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