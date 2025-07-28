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AH股新聞

28/07/2025 08:45

【聚焦數據】統計局：６月規上工業企業利潤降幅收窄至４﹒３％

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２８日北京專電》國家統計局數據顯示，６月份，規模以上
工業企業利潤同比下降４﹒３％，降幅較５月同比下降９﹒１％明顯收窄４﹒８個百分點。
　
　　從累計看，１－６月份規模以上工業企業實現利潤總額同比下降１﹒８％。分析認為，雖然
工業企業盈利能力仍偏弱，但下半年有望邊際修復。
　
　　６月份規模以上工業企業營業收入同比增長１％，增速與５月份持平。國家統計局工業司統
計師于衛寧表示，工業企業營收持續增長，為企業盈利恢復創造有利條件。
　
＊製造業利潤由降轉增＊
　
　　６月份，製造業利潤改善明顯，由５月份下降４﹒１％轉為增長１﹒４％。具有「三化」（
高端化、智能化、綠色化）特徵的製造業行業表現亮眼。具體來看：高端裝備製造行業中的電子
專用材料製造、飛機製造、海洋工程裝備製造等行業利潤同比分別增長６８﹒１％、１９﹒０％
、１７﹒８％；智能消費設備製造、繪圖計算及測量儀器製造等行業利潤分別增長４０﹒９％、
１２﹒５％；鋰離子電池製造、生物質能發電、環境監測專用儀器儀表製造等行業利潤分別增長
７２﹒８％、２４﹒５％、２２﹒２％。
　
　　裝備製造業對規模以上工業利潤支撐作用突出。於衛寧介紹，裝備製造業利潤由５月份下降
２﹒９％轉為增長９﹒６％，拉動全部規模以上工業利潤增長３﹒８個百分點。
　
　　從其他指標來看，《保障中小企業款項支付條例》實施以來，工業企業整體回款效率得到提
升。６月末企業應收賬款平均回收期為６９﹒８天，較５月末有所縮短。

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