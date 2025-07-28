【聚焦數據】統計局：６月規上工業企業利潤降幅收窄至４﹒３％

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２８日北京專電》國家統計局數據顯示，６月份，規模以上

工業企業利潤同比下降４﹒３％，降幅較５月同比下降９﹒１％明顯收窄４﹒８個百分點。



從累計看，１－６月份規模以上工業企業實現利潤總額同比下降１﹒８％。分析認為，雖然

工業企業盈利能力仍偏弱，但下半年有望邊際修復。



６月份規模以上工業企業營業收入同比增長１％，增速與５月份持平。國家統計局工業司統

計師于衛寧表示，工業企業營收持續增長，為企業盈利恢復創造有利條件。



＊製造業利潤由降轉增＊



６月份，製造業利潤改善明顯，由５月份下降４﹒１％轉為增長１﹒４％。具有「三化」（

高端化、智能化、綠色化）特徵的製造業行業表現亮眼。具體來看：高端裝備製造行業中的電子

專用材料製造、飛機製造、海洋工程裝備製造等行業利潤同比分別增長６８﹒１％、１９﹒０％

、１７﹒８％；智能消費設備製造、繪圖計算及測量儀器製造等行業利潤分別增長４０﹒９％、

１２﹒５％；鋰離子電池製造、生物質能發電、環境監測專用儀器儀表製造等行業利潤分別增長

７２﹒８％、２４﹒５％、２２﹒２％。



裝備製造業對規模以上工業利潤支撐作用突出。於衛寧介紹，裝備製造業利潤由５月份下降

２﹒９％轉為增長９﹒６％，拉動全部規模以上工業利潤增長３﹒８個百分點。



從其他指標來看，《保障中小企業款項支付條例》實施以來，工業企業整體回款效率得到提

升。６月末企業應收賬款平均回收期為６９﹒８天，較５月末有所縮短。

