《駐京專電》雅江集團領導班子亮相，余兵任董事長王武斌任總經理

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２８日北京專電》新近成立的央企－－中國雅江集團領導班

子已於近日公開亮相。余兵任董事長，王武斌任總經理。



中國三峽集團董事長、黨組書記劉偉平在西藏林芝與中國雅江集團董事長、黨組書記余兵，

總經理、黨組副書記王武斌座談，雙方就進一步深化合作，更好服務國家重大戰略開展深入交流

。座談後，雙方簽署深化戰略合作協議。三峽集團副總經理、黨組成員王殿常，雅江集團副總經

理、黨組成員趙峰出席並簽約。



余兵出生於１９６７年１０月，在電力行業工作多年，曾任中國華電集團有限公司副總經理

、國家能源局副局長等職。２０２３年９月，他出任國家能源投資集團總經理、黨組副書記，直

至此次履新中國雅江集團。



王武斌出生於１９７０年１０月，曾任三峽能源董事長，２０２３年升任三峽集團副總經理

、黨組成員。



在國務院國資委發布的最新央企名錄中，中國雅江集團的序號為２２。中國雅江集團是雅下

水電工程的業主方。國務院總理李強１９日出席在西藏自治區林芝市米林水電站壩址召開的項目

開工儀式，宣布雅下水電工程正式開工。

