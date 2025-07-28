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AH股新聞

28/07/2025 14:13

《駐京專電》王毅與韓外長通話：增強互惠互利，共同反對脫勾斷鏈

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２８日北京專電》中共中央政治局委員、外交部長王毅今日
應約同韓國新任外長趙顯通電話。王毅強調，中韓要做名副其實的戰略合作夥伴，推動兩國關係
向更高水平邁進。
　
＊中韓關係不應受制於任何第三方＊
　
　　王毅指，首先要保持政策穩定性，中方始終重視發展中韓合作，對韓政策保持連續穩定，希
望韓方對華政策同樣做到穩定、可持續、可預期，避免搖擺。二是要堅持獨立自主，中韓關係基
於雙方共同利益，利好兩國人民，不針對任何第三方，也不應受制於任何第三方。三是要增強互
惠互利，中韓經濟聯係密切，產供鏈高度互嵌，雙方要深化互利合作，實現共同發展。作為多邊
主義和自由貿易的受益者，中韓要共同反對「脫勾斷鏈」，維護全球產供鏈穩定暢通。中方支持
韓方今年下半年主辦亞太經合組織領導人非正式會議。
　
　　趙顯表示，韓方高度重視韓中關係，期待密切兩國高層交往，面向未來，推動韓中戰略合作
夥伴關係取得更大發展。韓中經貿關係密切，已形成良好合作模式，韓方願積極推動兩國自貿談
判，深化韓中經貿合作。期待同中方加強溝通協調，正視歷史，共同維護地區和平穩定。雙方還
就多邊領域協調合作等交換了意見。

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