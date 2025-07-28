《駐京專電》北京市升級發布暴雨紅色預警，密雲懷柔水庫洩洪

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２８日北京專電》北京房山區、門頭溝區今日（２８日）近

中午升級發布暴雨紅色預警，全市截至今日上午１１時４０分增至６區處於暴雨紅色預警、１０

區處於暴雨橙色預警中。北京市氣象台於今日中午１２時升級發布暴雨紅色預警信號，預計今晚

８時至明早７時，全市大部分地區６小時降雨量達１５０毫米以上，個別點可達３００毫米以上

，山區及淺山區出現山洪、泥石流、滑坡等災害的風險極高，低窪地區可能出現嚴重積水。



北京密雲水庫鹼廠大壩及北京市懷柔區三座水庫昨日（２７日）開始洩洪。據介紹，受本輪

強降雨影響，上游來水量顯著增加，密雲水庫最大入庫洪峰流量達６５５０立方米╱秒，已超歷

史最大洪峰流量。昨日下午３時起，密雲水庫啟動洩洪，將水庫水位逐步降至汛限水位以下。懷

柔水庫則自西溢洪道洩洪，每秒達３４立方米。同時，大水峪水庫以每秒３５立方米洩洪，北台

上水庫以每秒２８立方米洩洪。



＊天津薊州升級暴雨紅色預警，景區全部關閉＊



另外，天津市北部的薊州區昨日開始降雨，目前山區部分氣象站點監測到的累計最高降雨量

已達２００毫米。薊州區氣象台於今早５時將暴雨橙色預警信號升級為紅色。目前，當地降雨還

在持續。受此影響，從今天早上６時起，薊州區全部景區景點、農家院及民宿臨時關閉。



＊發改委緊急安排５０００萬支持河北災後應急恢復＊



此外，２５日以來，受強降雨影響，河北省承德、保定、張家口等多地受災較重，其中承德

市灤平縣馬營子滿族鄉南台子西溝村今日出現山泥傾瀉，初步核實４人遇難、仍有８人失聯。國

家防災減災救災委員會今日針對河北災情啟動國家四級救災應急響應。發改委緊急安排中央預算

內投資５０００萬元人民幣，支持河北做好暴雨洪澇災害災後應急恢復，重點用於災區受損道路

橋樑、水利堤防、學校醫院等基礎設施和公共服務設施災後應急恢復建設，推動盡快恢復正常生

產生活秩序。

