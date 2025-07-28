《神州頭條》財經報章頭版摘要：６月規上工業利潤降幅明顯收窄

《經濟通通訊２８日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



國家統計局數據顯示６月份製造業利潤由降轉增

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國家統計局７月２７日發布數據顯示，６月份，製造業利潤由５月份下降４﹒１％轉為增長

１﹒４％。總體看，６月份，規模以上工業企業實現利潤總額７１５５﹒８億元（人民幣．下同

），同比下降４﹒３％，降幅較５月份收窄４﹒８個百分點。１至６月份，全國規模以上工業企

業實現利潤總額３４３６５﹒０億元，同比下降１﹒８％。國家統計局工業司統計師于衛寧表示

，下階段，面對複雜多變的外部環境，要縱深推進全國統一大市場建設，做大做強國內大循環，

堅定不移推動工業經濟高質量發展，不斷鞏固工業企業效益恢復基礎。



國務院國資委表示加緊推動制定完善人工智能應用規範

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７月２７日，國務院國資委副主任李鎮在２０２５世界人工智能大會期間舉行的「２０２５中國

電信人工智能生態論壇」上表示，加緊推動制定完善人工智能應用規範、倫理准則、應急響應體

系，積極參與國際人工智能治理制度規則和技術標准建設，確保人工智能安全、可靠、可控。



十部門發布促進農產品消費實施方案

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農業農村部７月２７日消息，農業農村部等十部門當日發布的促進農產品消費實施方案提出，鼓

勵金融機構創新開展訂單、應收賬款等質押貸款業務，加大農產品營銷促銷支持力度。在促進產

供銷精准銜接，拓寬線下消費渠道方面，方案明確，豐富農產品消費場景。結合「跟著賽事去旅

行」、「樂享精彩賽事尋味中華美食」等品牌活動，鼓勵體育賽事配套舉辦本地「土特產」展示

展銷、鄉村美食品鑒等活動，實現消費聯動。支持各地結合特色促消費活動，嵌入「土特產」消

費主題活動。



《上海證券報》



打造資本市場高端智庫平台，吳清當選第一屆理事會會長

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據中國中證監７月２７日發布的消息，中國資本市場學會成立大會暨第一屆第一次會員代表大會

日前在上海召開。中證監主席吳清出席會議並講話，中證監副主席李超、國家金融與發展實驗室

理事長李揚、上海證券交易所理事長邱勇參加會議。



６月製造業利潤由降轉增，裝備製造業支撐作用突出

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國家統計局７月２７日發布數據顯示，６月，規模以上工業企業營業收入同比增長１％，增速與

５月持平；實現利潤總額７１５５﹒８億元，同比下降４﹒３％，降幅較５月份收窄４﹒８個百

分點。製造業利潤改善明顯，由５月同比下降４﹒１％轉為增長１﹒４％，其中，裝備製造業利

潤同比增長９﹒６％，支撐作用突出。



３１地經濟半年報出爐：韌性強、動能新、活力足

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地方經濟半年報陸續出爐。據上海證券報記者不完全統計，截至７月２７日，我國有３１個省份

發布經濟期中考「成績單」。各地加快經濟動能轉換、深挖內需潛力，基本實現「時間過半、任

務過半」。近期各地還召開了半年經濟運行分析調度會，分析形勢並部署了下半年穩經濟政策，

包括優化營商環境、擴大開放、促進消費在內的增量措施有望出台，助力各地實現全年經濟增長

目標。



《證券時報》



農業農村部等十部門印發《促進農產品消費實施方案》

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７月２７日，農業農村部等十部門發布《促進農產品消費實施方案》，優化供給端、創新流通端

、激活市場端，努力釋放多樣化、品質化、差異化消費潛力，有力有效擴大農產品消費。優化綠

色優質農產品供給，以高品質、差異化精准對接多元消費需求，有助於提升市場匹配度與消費滿

意度。《方案》要求，提高綠色、有機、名特優新和地理標志農產品生產及原料基地建設水平，

大力推進品種培優、品質提升、品牌打造和標准化生產，從嚴加強證後監管。



中國資本市場學會成立，吳清當選首屆理事會會長

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７月２６日，中國資本市場學會成立大會暨第一屆第一次會員代表大會在上海召開。會議表決通

過《中國資本市場學會章程》等重要制度，設立宏觀與產業、市場穩定與風險防控、創新發展、

市場微觀結構、期貨與衍生品、國際市場與對外開放、法治與投資者保護等７個專業委員會，選

舉產生學會第一屆會員理事和學會負責人。中證監主席吳清當選學會第一屆理事會會長，中證監

副主席李超當選學會第一屆理事會執行副會長。



６月規上工業企業利潤同比降幅明顯收窄

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７月２７日，國家統計局數據顯示，６月份，規模以上工業企業利潤同比下降４﹒３％，降幅較

５月份明顯收窄。從累計看，１－６月份規模以上工業企業實現利潤總額同比下降１﹒８％。分

析認為，雖然工業企業盈利能力仍偏弱，但下半年有望邊際修復。（ｅｗ）

