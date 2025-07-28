《神州經脈》長和賣港口擬引入內地投資者，上海大派６億元算力券

《神州經脈》中美新一輪經貿會談今日（２８日）在瑞典斯德哥爾摩舉行，８月１２日的關

稅休戰期限有望大幅延長。市場觀望談判進展，Ａ股市場午後由跌轉升，滬指全天升０﹒１２％

，收報３５９７﹒９４點，深成指揚０﹒４４％，創業板指漲０﹒９６％。兩市成交１﹒７４萬

億元（人民幣．下同），較上個交易日縮量４５０億元或２﹒５％。



人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日盤初短暫下跌近２２０點觸逾一個月新低，但很快

收復多數跌幅，收報７﹒１７２９，較上個交易日４時３０分收盤價跌５０點子，兩連跌，創７

月２２日以來近一周新低，全日在７﹒１６７０至７﹒１８９７之間波動。今日人民幣兌一美元

中間價報７﹒１４６７，較上個交易日跌４８點子，兩連跌，創７月２１日以來一周新低，與市

場預測偏強近１９０點，顯示監管仍有意維持中間價偏強。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 在今日下午的外交部例行記者會上，對於被問到，中美新一輪經貿會談桌面上如果只有次

優協議，中國是否願意接受？外交部發言人郭嘉昆回應稱，中國堅決反對任何一方以犧牲中方的

利益為代價，達成交易。另據英國《金融時報》引述知情人士報道稱，美國已凍結對華科技出口

限制，以避免損害與中國政府的貿易磋商，並幫助總統特朗普確保今年與中國國家主席習近平會

面。



２﹒ 長和集團今日表示，擬邀請來自中國內地之主要策略投資者加入成為財團的重要成員，共

同協商出售其位於巴拿馬運河的港口業務。中國外交部發言人郭嘉昆今日在例行記者會上被問及

此事時回應稱，「我們關注到有關公告」，並強調中國政府將依法進行監管，堅決維護國家主權

、安全、發展利益，維護市場公平、公正。



３﹒ 國家稅務總局副局長蔡自力今日在國新辦舉行的「高質量完成『十四五』規劃」系列主題

新聞發布會上表示，從２０２１－２０２４年度個稅申報數據看，年收入居前１０％的群體，繳

納的個稅佔比約九成；綜合所得年收入１２萬元以下的個人，匯算後基本無需繳稅。反映出「高

收入者多繳稅、中低收入者少繳稅或者不繳稅」的個稅調節收入分配作用的效應持續顯現。



４﹒ 國家稅務總局局長胡靜林在發布會上提到，「十四五」以來，中國經濟平穩增長，稅務部

門累計徵收的稅費收入預計將超１５５萬億元，佔全口徑財政收入的比重已達８０％左右。其中

，稅收收入將超過８５萬億元，比「十三五」時期稅收總額增加１３萬億元；社會保險費和土地

出讓金等收入將超過７０萬億元。他並提到，「這兩年的稅收受ＰＰＩ的影響比較直接」，

ＧＤＰ增速是以不變價計算，稅收是以現價計算，價格特別是ＰＰＩ對稅收的影響很大，ＰＰＩ

的增減會帶來的稅收收入同幅度的增減。



５﹒ 上海市經濟信息化委印發《上海市進一步擴大人工智能應用的若干措施》，其中提出，降

低智能算力使用成本，發放６億元算力券，加強算力調度平台建設；擴大人工智能大模型應用，

發放３億元模型券，對調用雲平台部署的第三方大模型ＡＰＩ，或採用第三方大模型私有化部署

方式，推進大模型垂類應用的主體，給予核定合同額最高５０％、最高５００萬元補貼。



６﹒ 阿里巴巴旗下淘寶閃購和餓了麼聯合公布，連續兩個周末日訂單超過９０００萬張；８０

萬餐飲門市增加實收超過萬元；超過３０萬非餐門店生意突破歷史高峰；１４０萬商家訂單量及

實收均顯著增長。淘寶閃購和餓了麼表示，雖然內地連續兩周大範圍錄得強降雨，不過淘寶閃購

訂單準時率穩定於９６％。



７﹒ 獨角獸企業－－時代智能將完成首輪融資，融資規模為２０億元，投前估值約９０億元，

投後估值超百億元。時代智能是寧德時代主營滑板底盤的子公司，核心產品為寧德時代磐石底盤

。據《上證報》引述知情人士透露，本次融資由知名市場化投資機構領投，新能源產業資本和國

有資本加持。結合時代智能近期釋放的業務進展信息，本輪融資資金或將用於其滑板底盤項目車

型量產落地，以及面向ＲｏｂｏＸ等新型場景的新技術研發等。



８﹒ 河南嵩山少林寺住持釋永信涉嫌刑事犯罪，挪用侵佔項目資金寺院資產；長期與多名女性

保持不正當關係並育有私生子，目前正接受多部門聯合調查。中國佛教協會今日公告，釋永信所

作所為性質十分惡劣，嚴重敗壞了佛教界的聲譽，損害了出家人的形象，協會堅決擁護和支持對

釋永信的依法處理決定，日前協會收到河南省佛教協會報來關於註銷釋永信戒牒的報告，協會根

據有關規定同意註銷釋永信（俗名：劉應成）的戒牒。（ｓｌ）

